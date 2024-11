Paulistão 2025: operadoras de apostas Bet7k e Hiperbet são anunciadas como patrocinadoras da competição

Campeonato Paulista começará no dia 11 de janeiro.

São Paulo.- As operadoras de apostas BET7K e a HiperBet foram anunciadas como patrocinadoras no Campeonato Paulista de 2025. A BET7K ficará responsável pelas ativações de Apito Inicial + Pênaltis, enquanto a HiperBet assumirá a propriedade de Craque do Jogo.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou os patrocinadores durante o sorteio da fase de grupos, apresentando uma lista que também conta com a Sicredi, que renovou seu contrato de naming rights pelo sétimo ano seguido. Outras marcas como Assaí, Bis, Clear e Cruzeiro do Sul também decidiram renovar seus contratos de patrocínio.

Segundo informações, a FPF e a LiveMode estão em negociações avançadas para fechar as últimas duas cotas de patrocínio relacionadas a apostas (betting). Essas cotas são para as “Superpropriedades” de Gols e de Substituições.

O Campeonato Paulista 2025 começa no dia 15 de janeiro e será transmitido em várias plataformas, como TV aberta, YouTube e canais pagos.