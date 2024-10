Parimatch com novo dono: Kateryna Biloruska vende suas ações da empresa de apostas

Patrocinadora máster do Botafogo, operadora está na lista de empresas que solicitaram licença para atuar no Brasil.

A empresa de apostas online Parimatch, atual patrocinadora máster do time do Botafogo, terá um novo dono. A principal proprietária do Parimatch Group, Kateryna Biloruska, decidiu vender sua participação controladora na empresa. As ações foram adquiridas pelo seu colega e coproprietário Sergey Portnov. A transação foi confirmada pelo portal “Gambling Insider”.

Kateryna ingressou na empresa aos 21 anos e, aos 25, seus pais transferiram a Parimatch para seu controle. Anos mais tarde, ela passou a integrar o Conselho de Supervisão da companhia.

De acordo com a publicação, Sergey Portnov também adquiriu a participação de acionistas minoritários e se tornará o novo proprietário do Parimatch Group. Biloruska deixará todas as funções na empresa para buscar novas oportunidades fora do setor iGaming. O Parimatch Group não comentou a transação.

“Mais de dez anos no iGaming me ensinaram uma coisa: a inovação nunca para. É hora de virar a página e abraçar um novo desafio”, publicou Biloruska no LinkedIn.

Portnov entrou na Parimatch em 2011 como Diretor de Marketing, depois se tornou CEO e, mais tarde, acionista. Em 2024, foi nomeado Presidente do Conselho de Supervisão.

Atuando no mercado brasileiro, a empresa entrou recentemente com um pedido de licenciamento junto ao Ministério da Fazenda para atuar no mercado regulado do país. Inclusive, o nome da operadora está na lista anunciada pela Secretaria de Prêmios e Apostas com os sites autorizados a operar no Brasil até o final do ano.

Parimatch quer se tornar uma das maiores operadoras de iGaming no Brasil

A casa de apostas esportivas e cassino online Parimatch está buscando se tornar uma das maiores empresas do setor a atuar no Brasil. É o que revelou Maksym Tsaryk, head no Brasil da Growe, companhia parceira da Parimatch, durante painel no SBC Summit Rio sobre as perspectivas das empresas internacionais de atuação no mercado brasileiro.

O executivo falou sobre a potencialidade do setor de gambling no país. “O Brasil é um mercado enorme, são 220 milhões de pessoas apaixonadas por esporte, sendo também entusiastas de tecnologia. Por esses motivos, a Growe identificou uma combinação de oportunidade e demanda ao entrar no mercado”, contou Tsaryk.

“Nós temos uma meta ambiciosa de estabelecer a Parimatch como um dos principais players da indústria no Brasil, e estamos tomando as medidas necessárias para garantir que isso seja feito de acordo com as regulamentações mais recentes. Estamos confiantes em que alcançaremos o nosso objetivo, mantendo nosso compromisso com medidas de proteção ao consumidor e promoção de práticas de jogo responsável”, declarou o executivo.

Tsaryk revelou ainda que pretendem utilizar a experiência com a operadora de apostas parceira em outros países para crescer no mercado brasileiro. “As estratégias de marketing online da Growe e os acordos de patrocínio também se beneficiarão do histórico de sucesso internacional da Parimatch, com operações em toda a Ásia, América Latina e África, e parcerias com clubes de futebol de renome mundial, como Chelsea, Juventus e Leicester City. Agora é a hora de construir uma marca forte e relevante no Brasil”, finalizou.