Embaixador “fabuloso”: Parimatch anuncia Luís Fabiano como novo representante de marca

Ex-atleta tem passagens marcantes pelo São Paulo, Sevilla e Seleção Brasileira.

São Paulo.- A operadora de apostas esportivas Parimatch anunciou o ex-jogador de futebol Luís Fabiano como novo embaixador da marca. O atacante teve passagens marcantes pelo São Paulo, pelo Sevilla, da Espanha, onde recebeu o apelido de “Fabuloso”. Ele ainda defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010.

Luís Fabiano entra para o time de embaixadores da marca que já conta com o piloto Dudu Barrichello e o comediante Mauricio Meirelles. A Parimatch tem ainda acordos de patrocínios com o Botafogo e com a Stock Car.

De acordo com a empresa, a escolha do ex-jogador como embaixador “reforça a conexão da marca com o público brasileiro, trazendo a credibilidade de sua trajetória no futebol para fomentar o vínculo com os fãs de esporte. A parceria com o ex-jogador promete fortalecer a marca e consolidar a posição da Parimatch no mercado de apostas esportivas”.

“Estou muito feliz em me juntar à Parimatch como novo embaixador. A parceria é uma combinação perfeita, pois tanto a marca quanto eu compartilhamos o compromisso de ultrapassar limites e alcançar a excelência”, afirmou Luís Fabiano.

A operadora de apostas esportivas e cassino online entrou com o pedido no Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), para operar iGaming de forma regularizada no Brasil. A solicitação foi oficializada no dia 17 de setembro.

Na mesma data, o Ministério da Fazenda publicou, no Diário Oficial da União, a Portaria nº 1.475/2024, que determina que as empresas de apostas de quota fixa que não solicitaram autorização terão suas atividades suspensas a partir de 1º de outubro. Com o documento, até dezembro, somente as empresas em operação que solicitaram autorização poderão continuar funcionando. A não inscrição da Parimatch poderia impedir a empresa de estampar a marca no uniforme do Botafogo e inclusive gerar indefinição pela continuidade do acordo.

