Outorga paga: empresa dona da Betnacional e MrJack.Bet paga licença para operar no Brasil

O Grupo NSX efetivou o pagamento de R$30 milhões pela outorga nacional.

O Grupo NSX, que gerencia as plataformas de apostas esportivas Betnacional e Mr. Jack.bet, realizou nesta segunda-feira o pagamento de R$ 30 milhões (USD 6 mlhões) conforme exigido pelo Governo Federal, para operar sob o novo marco regulatório do setor.

Segundo a empresa, a transação foi efetuada após o cumprimento rigoroso de todos os requisitos exigidos pelo Ministério da Fazenda, reforçando seu compromisso com a conformidade legal e a transparência.

As plataformas de iGaming que se inscreveram na Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda estão passando passar por diversas etapas de verificação. As empresas que seguirem todas as normas e pagarem uma outorga de R$ 30 milhões (USD 6 milhões) poderão operar, a partir de 1º de janeiro de 2025, de forma regularizada no país. Elas terão que seguir permanentemente as regras de combate à fraude, à lavagem de dinheiro e à publicidade abusiva, entre outras exigências.

Flutter compra 56% do Grupo NSX, dono das marcas Betnacional, Mr. Jack e Pagbet

No mês de setembro, a Flutter, plataforma de apostas, investiu R$ 1,9 bilhão (equivalente a 350 milhões de dólares) para adquirir 56% do Grupo NSX, que controla as marcas Betnacional, Mr. Jack e Pagbet. O acordo inclui a possibilidade de compra dos 44% restantes em até 10 anos, com a transação podendo superar 1 bilhão de dólares.

Conforme noticiado pela Veja, mesmo após a fusão, os sócios brasileiros da Betnacional permanecerão no comando das operações no Brasil. Com valor de mercado estimado em R$ 220 bilhões na Bolsa de Nova York e uma receita de R$ 68 bilhões em 2023, a Flutter mantém sua posição como líder mundial no setor de apostas.

“Estou entusiasmado em anunciar a adição do NSX, operador da Betnacional, uma marca brasileira líder em apostas esportivas e iGaming, ao portfólio da Flutter. Acreditamos que a combinação da extensa experiência local da equipe do NSX com o nosso negócio já existente com a Betfair e o poder do Flutter Edge criarão uma oportunidade atraente para capitalizar o crescimento no Brasil”, celebrou Peter Jackson, CEO da Flutter.

De acordo com o comunicado à imprensa, o Grupo NSX deve gerar uma receita de cerca de US$ 256 milhões (R$ 1,4 bilhão) e um EBITDA ajustado de aproximadamente US$ 34 milhões (R$ 190,3 milhões) em 2024.