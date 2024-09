Operadora de apostas EstrelaBet promove ação contra a violência nos estádios

A empresa de apostas custeou todas as despesas do torcedor. (Foto: Divulgação)

Empresa levou torcedor da Ponte Preta que agredido para acompanhar partida contra o CRB.

Alagoas.- A casa de apostas esportivas EstrelaBet promoveu uma ação contra a violência nos estádios de futebol do Brasil. A empresa convidou Vinícius Dias, o torcedor da Ponte Preta que foi agredido por pessoas não identificadas na Arena da Amazônia, no mês de agosto, para assistir o jogo da equipe paulista contra o CRB. A companhia é patrocinadora dos dois clubes.

Vinícius pôde ver a vitória da Ponte, por 1×0, na quinta-feira (19), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A empresa de apostas custeou todas as despesas de ingresso, passagem aérea, hospedagem e alimentação do torcedor do clube de Campinas (SP).

“Os jogos devem ser locais de alegria e diversão. As agressões contra Vinícius ou qualquer outro torcedor não devem ocorrer. Por isso, nos juntamos à Ponte Preta e ao CRB para mostrar que ele é muito bem-vindo em Maceió e nos estádios”, comentou Leandro Figueiredo, head de Patrocínios da EstrelaBet.

Recentemente, a operadora de iGaming participou da renovação do saguão de entrada do setor de vitalícias e camarotes no Estádio Moisés Lucarelli, a casa da Ponte Preta, em Campinas. O espaço foi renomeado para “Setor EstrelaBet Vitalícias e Camarote”. O contrato vai até o final de 2024.

Além dos apoios à Ponte e ao CRB, a EstrelaBet também patrocina as seleções brasileiras de Futsal e Beach Soccer, o time de futsal do Vasco da Gama, os times de futebol do América-MG, Botafogo-SP e Internacional, além do Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

