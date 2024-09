EstrelaBet lança campanha publicitária inspirada em reality show musical

Vídeo conta com a participação dos influenciadores e bailarinos Aline Maia e Os Quebradeiras. (Imagem: Reprodução/EstrelaBet)

Campanha “Se Tem Hit, Tem Estrela” está sendo veiculada na TV, Internet e outros meios.

A operadora de apostas esportivas EstrelaBet lançou a campanha publicitária “Se Tem Hit, Tem Estrela”, inspirada no reality show musical “Estrela da Casa“, da Rede Globo, que tem o patrocínio da plataforma de iGaming. O vídeo está sendo veiculado na TV aberta e fechada e na Internet. A empresa também está divulgando o material em comunicações out of home (OOH) e através de influenciadores digitais.

Segundo a empresa, a campanha captura a essência alegre da EstrelaBet. “Com a propaganda, transmitimos que onde tem hit, sucesso, diversão e emoção, tem EstrelaBet. Com ela reforçamos esses momentos alegres que proporcionamos em nossa plataforma ao oferecer entretenimento. A música já faz parte de nossa estratégia de marca”, comentou Loreta Caporrino, head de branding da empresa.

A campanha, que foi produzida pela agência Druid, conta com um jingle e a participação dos influenciadores e bailarinos Aline Maia e Os Quebradeiras. A coreografia foi desenvolvida por Maia.

