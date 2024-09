EstrelaBet adquire naming rights de setor no estádio da Ponte Preta

Empresa de apostas nomeia setor reformado do Moisés Lucarelli e planeja ações para o aniversário do estádio.

São Paulo.- A casa de apostas EstrelaBet, patrocinadora máster da Ponte Preta, expandiu sua colaboração com o clube ao participar da renovação do saguão de entrada do setor de vitalícias e camarotes no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (São Paulo). Agora, o espaço foi renomeado com o nome de “Setor EstrelaBet Vitalícias e Camarote”. O contrato vai até o final de 2024.

O setor foi remodelado com o apoio da EstrelaBet, que considera a iniciativa uma honra e um legado.

“Contribuir para a revitalização de um setor nobre do Moisés Lucarelli, um dos estádios mais tradicionais do interior paulista, é uma grande honra para a EstrelaBet. Estampar nossa marca nesse local é mais do que uma ação de patrocínio; é sobre construir um legado que perdure, refletindo a força de nossa parceria com a Ponte Preta e o compromisso de gerar valor que vai além do tempo de contrato”, afirma Leandro Figueiredo, Head de Patrocínios da EstrelaBet.

Veja também: EstrelaBet é o site de apostas com maior número de patrocínios máster na Série B do Brasileirão

De acordo com André Procópio Sales, Diretor de Marketing da Ponte Preta, a parceria com a EstrelaBet representa um marco significativo para o clube.

“Essa parceria com a EstrelaBet representa um passo significativo para a modernização e o fortalecimento do estádio Moisés Lucarelli, um patrimônio histórico da Ponte Preta e de Campinas e de nosso País. A ampliação da parceria e o investimento na revitalização do setor de vitalícias e camarotes reforçam o compromisso de ambas as partes em proporcionar uma experiência ainda mais especial para o nosso torcedor”, afirmou o dirigente.

Para comemorar os 76 anos do estádio, no dia 12 de setembro, a EstrelaBet realizará várias ativações durante o jogo da Ponte Preta contra o Ituano, na sexta-feira (13). A empresa distribuirá bexigas, bandeirões e brindes promocionais para a torcida.

Com 75 anos de história e capacidade para mais de 17 mil espectadores, o Moisés Lucarelli sediou jogos históricos, incluindo as quartas-de-final da Copa Sul-Americana de 2013, na campanha de vice-campeonato da Ponte Preta.