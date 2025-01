Novo patrocinador máster: Site de apostas VBet é anunciado oficialmente pelo Botafogo

Anúncio do novo patrocinador foi feito durante evento no RJ e nas redes sociais do clube.(Imagem: Divulgação / Botafogo)

Contrato será até 2027, com valor de R$ 55 milhões por temporada.

Rio de Janeiro.- O Botafogo oficializou a VBet, plataforma de apostas esportivas, como nova patrocinadora máster dos times de futebol masculino e feminino, em um contrato válido por três temporadas, até dezembro de 2027. O anúncio foi feito em evento no Rio de Janeiro, na segunda-feira (6).

Conforme noticiado pela CNN, o contrato foi estabelecido no valor de R$ 55 milhões por ano, posicionando o patrocínio entre os maiores do futebol brasileiro.

“A parceria com a Vbet é um momento importante para o Botafogo e para nossa torcida. O campeão do Brasil e da América está unindo forças com uma empresa global que acredita no trabalho do Clube e no seu legado. A Vbet chega para somar forças e traz o impulso necessário para que o Botafogo continue sua jornada no topo do futebol brasileiro e mundial”, destacou o CEO do Botafogo, Thairo Arruda.

Com o acordo, a VBet será a principal marca no uniforme do Botafogo, estampada no peito, enquanto Centrum (mangas), LifeFit (meião) e Reebok (fornecedora de material esportivo) também estarão presentes.

A estreia da VBet no uniforme do Botafogo será neste sábado (11), no jogo contra o Maricá, pela Taça Guanabara, no Nilton Santos, às 16h30 (de Brasília).

Botafogo fecha patrocínio com empresa que comprou operações de ex-patrocinador

Um fato interessante é que a Vbet foi a empresa que adquiriu as operações da Parimatch no Brasil, empresa que era a patrocinadora do clube carioca. Com o acordo, os clientes da Parimatch foram migrados para a plataforma da outra companhia.

“Para a Growe, o acordo é a primeira venda de um negócio pronto para operar. O acordo representa uma mudança na nossa estratégia para maior foco na expansão em novos mercados em toda a América Latina”, comentou no final do ano de 2024, Anton Rublevskiy, CEO da Growe.

A Parimatch foi o patrocinador máster do Botafogo nos últimos dois anos, com o clube recebendo R$ 27,5 milhões (USD 4,4 mi) por ano, o maior acordo de patrocínio da história até então. Esse valor será superado com a chegada da VBet, que pagará R$ 55 milhões (USD 8,9 mi) anuais, com o montante podendo chegar a R$ 70 milhões (USD 11,32 mi) com bônus por metas alcançadas.