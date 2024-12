Fim da parceria: Botafogo anuncia fim do contrato de patrocínio com a Parimatch

Clube já busca novos parceiros, com casas de apostas como favoritas.

Rio de Janeiro.- Após a eliminação precoce na Copa Intercontinental, encerrou-se a temporada 2024 do Botafogo e junto com o fim dos compromissos do ano, o clube anunciou que não renovará o contrato de patrocínio master com a operadora de apostas esportivas Parimatch. O alvinegro carioca já busca novos parceiros, com casas de apostas como favoritas para ocupar o local vago no uniforme.

Em entrevista ao canal Opinião Fogo Play, Thairo Arruda, o CEO da SAF do Botafogo, relembrou o início da parceria com a operadora de apostas. “A gente é muito grato pela Parimatch, eu acho que assim como a 7UP, que ficou registrada na memória do torcedor, a gente espera que essa camisa seja também eternizada. Foram dois anos que eles compraram o nosso projeto, quando a gente não era nada, quando a gente só tinha um powerpoint para mostrar, e um plano de crescimento, e eles compraram essa ideia”.

Arruda aproveitou para falar também sobre o futuro do clube. “Para o ano que vem, a gente está em conversas com várias empresas, obviamente casas de apostas, que é onde está a maior atratividade hoje em dia para os clubes. A gente tem conversado bastante, eu me envolvi pessoalmente junto com o diretor comercial do clube, o Rafael Ganem, e espero ter alguma coisa para anunciar até o fim do ano, para começar já 2025 com uma nova parceria”, afirmou.

No domingo (8), na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série de 2024, que confirmou o título do Fogão, a empresa já havia feito uma homenagem antecipando a despedida. No lugar de estampar “Parimatch” na camisa do Glorioso, a empresa optou por exibir “Perfect Match”, que significa “combinação perfeita”, em inglês.

O Botafogo assinou o contrato com a Parimatch em janeiro de 2023, com o pagamento de R$ 27,5 milhões (USD 4,6 mi) anuais, o que na época foi veiculado pelo clube como sendo “o maior patrocínio dos seus 128 anos de história”.

Passadas duas temporadas, esses valores são considerados baixos em comparação com outros clubes da Série A do Brasileirão. O Alvinegro tinha apenas o nono maior contrato de patrocínio máster entre os 20 da elite do futebol nacional.

A diretoria do clube espera que, com os títulos conquistados este ano do Brasileirão e da Copa Libertadores da América, seja possível conseguir um contrato de patrocínio que se aproxime de seus rivais. O Flamengo, por exemplo, tem a maior bonificação do país, com mais de R$ 105 milhões por ano pagos pela Pixbet. O Vasco recebe R$ 70 milhões da Betfair por temporada e o Fluminense ganha R$ 52 milhões Superbet por ano.

Venda da Parimatch Brasil para a VBet

A Growe, empresa que opera a marca de apostas esportivas e cassino online Parimatch, vendeu os negócios no Brasil para a operadora de iGaming VBet. Com o acordo, os clientes da Parimatch Brasil serão migrados para a plataforma da VBet a partir deste mês de dezembro.

A Parimatch deve passar a operar sob a identidade da VBet, companhia que está passando pelo processo de regularização do Ministério da Fazenda. Se cumprir todas as exigências do governo federal, poderá iniciar o ano de 2025 já com a licença de operação no país.

