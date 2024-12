Fusão no mercado de apostas: VBet anuncia a compra da Parimatch no Brasil

Os clientes da Parimatch Brasil serão migrados para a plataforma da VBET a partir deste mês.

A Growe, empresa que opera a marca de apostas esportivas e cassino online Parimatch, vendeu os negócios no Brasil para a operadora de iGaming Vbet. Com o acordo, os clientes da Parimatch Brasil serão migrados para a plataforma da VBet a partir deste mês de dezembro.

A Parimatch deve passar a operar sob a identidade da VBet, companhia que está passando pelo processo de regularização do Ministério da Fazenda. Se cumprir todas as exigências do governo federal, poderá iniciar o ano de 2025 já com a licença de operação no país.

“Para a Growe, o acordo é a primeira venda de um negócio pronto para operar. O acordo representa uma mudança na nossa estratégia para maior foco na expansão em novos mercados em toda a América Latina”, comentou Anton Rublevskiy, CEO da Growe.

“A aquisição dos negócios brasileiros da Growe é um marco importante na estratégia de expansão global da Vbet e reitera o nosso comprometimento de criar experiências excepcionais para jogadores em mercados de alto potencial, como o Brasil. Estamos animados em receber os clientes brasileiros da Parimatch à família Vbet e para continuar impulsionando crescimento e inovação”, disse Aragats Asatryan, CEO da Vet.

A Parimatch ficou conhecida no Brasil principalmente por conta do patrocínio master do Botafogo. Com os recentes títulos do Fogão da Copa Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro, a marca ficou ainda mais em evidência neste ano.

A VBet também investiu em patrocínios para aumentar a exposição da marca no Brasil. Um dos seus acordos é com o jogador de futebol Felipe Melo, que se tornou embaixador da empresa. Recentemente, a companhia firmou um acordo de patrocínio com a Cazé TV, um canal de streaming esportivo brasileiro, para a cobertura da Bundesliga, Europa League e Conference League.

