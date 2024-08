Novibet demonstra interesse em renovar patrocínio máster com o Fortaleza

Maior contrato da história do Leão termina no final de 2024.

Ceará.- A operadora de apostas esportivas Novibet assinou um contrato de patrocínio máster com o Fortaleza em 2023. Com o valor de R$40 milhões, esse é o maior acordo comercial da história do Leão do Pici. A parceria é válida até o final de 2024.

Segundo o que publicou o jornal O Povo, a empresa de iGaming não havia procurado a diretoria do clube para iniciar conversas sobre uma possível renovação, mesmo a companhia de apostas tendo uma boa relação com o time da capital cearense.

Isso foi até poucas semanas atrás, já que com o Tricolor assumindo a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, o clube passou a ser mais visado pelo mercado. De acordo com o jornal, agora o Leão desperta o interesse de marcas de diversos segmentos que desejam ocupar a posição de patrocinador máster.

Ainda de acordo com O Povo, muitas empresas de apostas esportivas nacionais e outras que pretendem entrar no mercado brasileiro têm procurado o Tricolor para assumir o máster a partir de 2025. A Novibet, percebendo o movimento de procura pelo time, agora sinaliza o desejo de renovar o acordo.

Dentro de campo, o Leão do Pici está em boa fase. É o líder do Brasileirão, com 48 pontos em 23 jogos, tornando-se o primeiro time nordestino a liderar no returno da Série A. O próximo jogo da equipe será contra o vice-líder Botafogo, fora de casa, neste sábado (31).

