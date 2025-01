Apostas no Ceará: Estudo revela qual o perfil dos jogadores no estado

Pesquisa foi feita com 4 mil pessoas de forma presencial

De acordo com os dados da pesquisa, a maioria dos apostadores tem entre 16 e 34 anos.

Ceará.- Uma pesquisa revela que a maior parte dos cearenses que fazem apostas no meio digital, seja em bets ou cassinos virtuais, está na faixa etária de 16 a 34 anos. O estudo foi realizado pelo Instituto Opnus e divulgado com exclusividade pelo Diário do Nordeste nesta segunda-feira (27).

O levantamento identificou que, entre os cearenses, 27% das pessoas de 16 a 24 anos e 26% das pessoas de 25 a 34 anos já realizaram apostas em bets ou cassinos virtuais.

Nas faixas etárias posteriores, a porcentagem de pessoas que já apostaram diminui progressivamente. Entre 35 e 44 anos, 17% já realizaram apostas; entre 45 e 59 anos, esse percentual reduz para 8%. Para os cearenses com 60 anos ou mais, apenas 3% afirmam ter apostado no meio digital.

Apesar dos dados, o estudo revela que 84% dos cearenses nunca fizeram apostas no meio digital, enquanto apenas 16% afirmaram já ter participado de algum jogo online.

O levantamento revela que, apesar de 88% dos cearenses considerarem as bets e os cassinos virtuais perigosos, 82% desse grupo já apostaram de alguma forma. Além disso, 75% acreditam que as bets deveriam ser proibidas no Brasil, enquanto 84% defendem a proibição dos cassinos virtuais.

Quanto à renda, a pesquisa analisou quatro faixas salariais. A maior porcentagem de pessoas que já apostaram está entre aqueles que ganham de dois a seis salários mínimos, com 25%. Para quem recebe até um salário mínimo, esse percentual é de 11%.

A pesquisa foi conduzida presencialmente com 4 mil pessoas com 16 anos ou mais em todo o Estado do Ceará, entre 12 e 20 de janeiro de 2025. A margem de erro para os resultados gerais da amostra é de 1,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.