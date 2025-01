Nova parceria para 2025: Athletic firma acordo de patrocínio máster com a operadora Faz1bet

Clube de futebol mineiro vai disputar a Série B do Brasileirão em 2025.

Minas Gerais.- O time mineiro de futebol Athletic iniciou a temporada 2025 com um novo patrocinador máster, a operadora de apostas esportivas Faz1bet. O acordo com a empresa de iGaming não teve os valores revelados, o clube informou apenas que o contrato é até o final deste ano com possibilidade de renovação por mais um ano.

A companhia de jogos de azar vem substituir o espaço no uniforme do clube mineiro que era ocupado, até 2024, pela concorrente Bet7k, durante a campanha do vice-campeonato da Série C do Campeonato Brasileiro que garantia o acesso à Série B de 2025. O Athletic é o segundo time de futebol apoiado pela Faz1bet. A empresa de apostas esportivas tem também um acordo com o ASA de Arapiraca (AL).

Em 2025, além da Série B do Campeonato Brasileiro, o Athletic vai disputar o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil.

A operadora Faz1bet é uma das marcas da Fast Gaming S.A, empresa que recebeu a autorização provisória da Secretaria de Prêmios e Apostas, ligada ao Ministério da Fazenda, para operar apostas esportivas e jogos online no Brasil. As outras marcas do grupo são a Tivobet e a Betfast. Esta última assinou um contrato de patrocínio máster com o Red Bull Bragantino.

