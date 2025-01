+Milionária 218: saiba quanto o concurso da loteria mais difícil do Brasil pode pagar nesta quarta-feira

No sorteio mais recente, as dezenas extraídas foram 03, 24, 26, 31, 35 e 40 e os trevos foram: 4 e 5.

São Paulo.- A Caixa Econômica Federal vai realizar, nesta quarta-feira (22), o concurso 218 da +Milionária, o jogo lotérico com menor probabilidade de acerto do Brasil. O próximo sorteio tem um prêmio estimado em cerca de R$ 40 milhões (USD 6,5 milhões ) e será feito no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Segundo a Caixa Loterias, no sorteio mais recente, no sábado (18), não houve nenhum acertador das seis dezenas e dos números do trevo. As dezenas sorteadas no concurso anterior foram: 03 – 24 – 26 – 31 – 35 – 40 e os trevos foram: 4 e 5. Os interessados em adquirir um bilhete para o concurso da quarta-feira têm até às 19h. O novo sorteio será às 20h.

A +Milionária é considerada a modalidade lotérica mais difícil do país porque o apostador deve escolher seis dezenas entre 50 disponíveis e ainda dois “trevos” entre seis opções. A probabilidade de ganhar o prêmio máximo é de uma em 230 milhões, mais improvável, por exemplo, do que a Mega-Sena, que é de uma em 50 milhões.

A modalidade lotérica foi criada em 2022 como parte das comemorações dos 60 anos da Caixa Loterias. Lançada com uma forma de atrair o público por conta de premiações elevadas, até hoje apenas uma pessoa conseguiu acertar as seis dezenas e os dois trevos de um sorteio.

Os sorteios da modalidade lotérica acontecem sempre às quartas e aos sábados. É possível acompanhar as extrações ao vivo no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

