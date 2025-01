MC Games: América-MG fecha patrocínio máster com operadora de iGaming

Os valores do acordo entre o Coelho e a casa de apostas não foram divulgados.

Minas Gerais.- O América-MG anunciou a assinatura do contrato de patrocínio máster com a operadora de apostas esportivas e cassino online MC Games. A empresa de iGaming vai ocupar o espaço central da camisa do Coelho até o final da temporada de 2026.

A parceria entre o time mineiro e a casa de apostas prevê ativações nas redes sociais e ainda ativações com torcedores. A marca deve ser exposta em diversos pontos das dependências do clube.

“Estamos muito satisfeitos em anunciar a MC Games como nossa nova patrocinadora máster. Trata-se de uma empresa em ascensão no mercado de apostas esportivas, que tem se destacado pela inovação e pelo compromisso com o esporte. Essa parceria reforça o crescimento e a credibilidade do América no mercado, além de contribuir diretamente para ampliarmos nossos projetos e atingirmos novos patamares de excelência. Temos certeza de que essa união será de grande sucesso para todos”, disse Dower Araújo, CEO do América.

Antonio Vaz, o CEO da MC Games, também comemorou sobre o acerto com o Coelho. “A celebração do contrato de patrocínio para os anos de 2025 e 2026 entre a MC Games e o América representa um marco estratégico e simbólico para ambas as partes. Estamos confiantes de que, juntos, alcançaremos grandes conquistas, tanto dentro quanto fora dos campos, proporcionando aos nossos fãs e clientes experiências mais envolventes, emocionantes e memoráveis”.

Nesta temporada, o América vai disputar o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro. A MC Games vai substituir o espaço que vinha sendo ocupado, até o final do ano passado, pela concorrente EstrelaBet.

