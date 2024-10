Mais opções de cassino online: Superbet Brasil integra portfólio da Air Dice à sua plataforma

O público brasileiro poderá ter acesso a títulos como Star Shine, Fire Lion e Curvy Corsairs.

A operadora de apostas esportivas Superbet acrescentou novos jogos de cassino online à sua plataforma no Brasil. As novas opções de iGaming fazem parte do portfólio da desenvolvedoras finlandesa de jogos Air Dice.

O acordo contempla diversos jogos de sucesso da Air Dice, como como Star Shine, Fire Lion e Curvy Corsairs. A empresa fornecerá para a plataforma ainda games originais e exclusivos a exemplo da linda de títulos Shifter Slots e Dice Games.

“Estamos sempre nos esforçando para oferecer aos nossos jogadores as experiências mais envolventes e divertidas, e a parceria com a Air Dice nos permite fazer exatamente isso. Seus jogos inovadores complementarão nossa oferta perfeitamente à medida que continuamos a crescer no mercado brasileiro”, declarou Nicholas Yu, head de jogos da Superbet.

A diretora comercial da Air Dice para a América Latina, Rocio Moitino, também comentou sobre o acordo: “Essa parceria é uma oportunidade incrível de levar nossos jogos a esse mercado dinâmico. Estamos confiantes de que a forte presença da Superbet e nosso portfólio de jogos inovadores levarão a um grande sucesso no Brasil e em toda a América Latina”, disse.

A Superbet é uma das 223 plataformas de iGaming que se inscreveu no Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), da Secretaria de Prêmios e Apostas, para obter a certificação federal para operar as apostas esportivas de forma regulamentada no Brasil. Caso a empresa consiga passar por todo o processo de testes promovidos pelo Ministério da Fazenda, poderá iniciar o ano de 2025 com a licença do governo federal.

No Brasil, a Superbet tem usado os patrocínios a clubes esportivas como forma de promoção da marca. A empresa é patrocinadora máster de times de futebol como Fluminense, São Paulo e América-RJ. A companhia também é a principal patrocinadora da equipe feminina de vôlei do tricolor carioca.

