Atlético-MG decide não renovar patrocínio master com a Betano; entenda o motivo

Galo deve acertar com outra operadora de apostas por mais de R$ 60 milhões.

Minas Gerais.- O Atlético-MG não deve renovar o acordo de patrocínio máster com a operadora de apostas esportivas Betano. De acordo com o que publicou o ge, o clube mineiro e a empresa não chegaram a um valor que a diretoria do Galo considerava o ideal para seguir em 2025. A tendência é que o time feche um contrato com uma bet concorrente por mais de R$ 60 milhões (USD 9,45 mi) por ano.

Segundo o que apurou a Rádio Itatiaia e foi confirmado pelo ge, o Galo está negociando com uma empresa de apostas que não patrocina nenhum outro clube do país. O anúncio da nova patrocinadora deve acontecer nas próximas semanas, antes do clube viajar para fazer pré-temporada em Orlando, no Estados Unidos, em janeiro.

O contrato que está se encerrando é no valor de R$ 18 milhões (USD 3 mi). O motivo para o Atlético não seguir com a Betano é o valor pago pela empresa, que é apenas o 12º melhor patrocínio anual da Série A do Brasileirão, ficando atrás inclusive do rival Cruzeiro, e muito distante dos mais de R$ 100 milhões (USD 16,2 milhões) que recebem Corinthians e Flamengo.

A Betano estava com o Galo desde janeiro de 2021. O clube e a empresa chegaram a renovar em 2022, com um aumento no valor do contrato, e em fevereiro de 2024 assinaram uma ampliação que contemplou o futebol feminino e áreas da Arena MRV.

Veja também: “Grito de Galo”: Betano lança campanha para apoiar o Atlético-MG na final da Libertadores