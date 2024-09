Ministério da Fazenda usa redes sociais para conscientizar sobre a regulamentação das apostas

Publicações ressaltam regras de operação das apostas e jogos online.

O Ministério da Fazenda está fazendo uma campanha de conscientização sobre a regulamentação do setor de apostas esportivas no Brasil. A pasta está usando as redes sociais para publicar diversos conteúdos, incluindo entrevistas do secretário de Prêmios e Apostas (SPA) Regis Dudena.

As publicações também contam com cards com frases como: “As regras do mercado de apostas esportivas começam a valer e a serem fiscalizadas pelo Ministério da Fazenda em 1º de janeiro de 2025.



“É mais segurança e transparência para todos“.

Outra postagem aborda os jogos de cassino online: “Nova norma do Ministério da Fazenda estabelece que jogos on-line devem ser de quota fixa, ter caráter aleatório e disponibilizar tabelas de pagamento com possibilidades de ganho antes da aposta”. A norma que a publicação se refere é a portaria emitida pela Fazenda no dia 31 de julho, em que estabelece regras para caça-níqueis, crash games, roleta e outros jogos de cassino online.

Destaca-se também a citação de Dudena, em entrevista ao Metrópoles, em que ele explicou sobre como devem ser encaradas as apostas. “Aposta não é meio de enriquecer, aposta não é meio de ganhar dinheiro, de substituir a sua renda. É um entretenimento para a população. Caso a pessoa queira apostar, ela deve fazê-lo em um site autorizado e regulado para garantir que a saúde financeira e a saúde mental desse apostador vão estar protegidas”, reproduziu a postagem do perfil do Ministério da Fazenda.

