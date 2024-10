Efeito da regulamentação: Casa de Apostas e Betmais anunciam fusão

Casa de Apostas é uma das empresas de iGaming autorizadas a operar até o fim do ano no Brasil. (Imagem: Divulgação)

Os clientes da Betmais passarão a ser atendidas pela Casa de Apostas.

As operadoras de iGaming Casa de Apostas e Betmais anunciaram a fusão. Com a mudança os clientes da Betmais passarão a ser atendidas pela Casa de Apostas. De acordo com as companhias, o objetivo é construir uma plataforma de betting ainda melhor para os jogadores.

A Casa de Apostas é uma das empresas que integra a lista do Ministério da Fazenda com as plataformas que podem seguir atuando até o final deste ano, já que o site apresentou a documentação necessária para iniciar o processo de regulamentação.

Como previsto pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), ligada ao Ministério da Fazenda, nem todas as empresas de jogos de azar do país conseguiriam cumprir as exigências da regulamentação e isso geraria fusões com outras plataformas.

Na quarta-feira (2), a SPA divulgou as listas de empresas de apostas de quota fixa autorizadas a operar até o fim do ano. A relação inclui 93 empresas e 205 bets no âmbito nacional, além de 18 empresas nas listas estaduais.

A Casa de Apostas atua no Brasil desde 2019. A empresa é a atual detentora dos naming rights de dois dos estádios no Nordeste, a Arena Fonte Nova e a Arena das Dunas. A companhia tem como embaixadores os apresentadores Renata Fan e Danilo Gentili.

Veja também: Casa de Apostas adquire cota máster da transmissão da Série B do Grupo Globo