Jogo responsável: Betsul contrata psicóloga como embaixadora da marca

Casa de apostas online anunciou Fernandinha Albuquerque como nova embaixadora.

A plataforma de apostas Betsul apresentou a psicóloga Fernandinha Albuquerque como sua nova embaixadora. Com uma sólida experiência em comunicação e empreendedorismo, a especialista em saúde mental terá como foco promover o jogo responsável e colaborar na criação de conteúdos que incentivem práticas conscientes no ambiente dos jogos online.

“É com alegria que chego ao time da Betsul! Como psicóloga, me sinto muito feliz em atuar em uma empresa que se preocupa com o entretenimento responsável. Hoje em dia, é importante contar com a presença de um profissional que trate deste tema tão sensível, necessário e, sobretudo, atual. Venho para agregar à equipe incrível da sua Bet de Norte a Sul!”, declarou Fernandinha, em comunicado oficial.

Fernandinha Albuquerque, com mais de 20 anos de carreira, é uma psicóloga renomada e influente nas redes sociais, com mais de um milhão de seguidores. Conhecida por seu trabalho na TV e seu enfoque em saúde mental, ela se destaca em temas como motivação e bem-estar.

Com a psicóloga como embaixadora, a Betsul afirma reforçar seu foco em incentivar o jogo responsável, sendo a primeira casa de apostas a contar com uma psicóloga para orientar os jogadores em práticas de entretenimento seguro.

“É preciso destacar que apostar é uma forma de entretenimento responsável e a chegada da Fernandinha representa um avanço nesse propósito. Sabemos o valor de um ambiente seguro e controlado. Portanto, queremos que a Betsul seja referência em qualidade e confiança, oferecendo aos nossos clientes o suporte necessário para que eles se sintam confortáveis e conscientes em suas escolhas”, destaca Andréia Oliveira, COO da empresa.

A empresa destaca que visa conscientizar jogadores iniciantes e experientes sobre práticas saudáveis nas apostas, utilizando o conhecimento da psicóloga para prevenir comportamentos de risco desde o primeiro contato.

“Nosso objetivo é criar uma comunidade de jogadores que entendam os benefícios do Jogo Responsável. Queremos construir relações seguras com os nossos clientes”, complementa Mateus Rosa, gerente de marketing da empresa.