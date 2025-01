Publicidade em oito campeonatos: BETesporte fecha acordos para expor marca em competições de futebol

Empresa vai fazer propaganda nos campeonatos Carioca, Mineiro, Cearense, Baiano, Gaúcho, Pernambucano e Catarinense, além da Copa do Nordeste.

A operadora de apostas esportivas BETesporte assinou um acordo com a Brax, empresa de marketing esportivo que faz a intermediação da publicidade em jogos de futebol no Brasil. Com isso, a casa de apostas poderá exibir sua marca nos campeonatos Carioca, Mineiro, Cearense, Baiano, Gaúcho, Pernambucano, Catarinense e na Copa do Nordeste.

O acordo assinado pela BETesporte contempla a exibição da marca em placas de LED, tapetes, backdrops e prismas nas mais de 600 partidas dessas competições regionais.

“Estamos vivendo uma nova fase no Brasil com a regulamentação das casas de apostas. Estar presente em grandes competições regionais foi uma forma que encontramos de reforçar o branding para que mais pessoas conheçam a empresa e saibam dos nossos valores, que são norteados pelo Jogo Responsável e pela segurança dos apostadores”, comentou o CEO da BETesporte, Vinicius Nogueira.

Além da exibição da marca em competições esportivas, a BETesporte investe também em patrocínio máster de clubes de futebol. A empresa é parceira do Volta Redonda, equipe que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro em 2025.

A empresa começou 2025 com uma campanha voltada para o bem-estar dos apostadores. O vídeo de lançamento faz referência a uma partida de futebol e transmite a mensagem de um jogo sério, responsável e seguro.

