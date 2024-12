Integridade esportiva: Lottopar promove palestra para divisão de base do Coritiba

Os atletas receberam orientações sobre as normas, regulamentos e legislações que proíbem a participação em apostas.

Paraná.- A Loterias do Estado do Paraná (Lottopar) ministrou uma palestra sobre integridade esportiva para os atletas das categorias Sub-15 e Sub-17 do Coritiba, com o objetivo de promover a educação e prevenir a manipulação esportiva.

A Lottopar, em parceria com a Federação Paranaense de Futebol, realiza ciclos de palestras com clubes e profissionais para promover a educação sobre integridade esportiva. As palestras abordam normas e regulamentos que proíbem a participação de atletas em apostas, com ênfase na Portaria n° 67/2024 da Lottopar, que proíbe o cadastro e a realização de apostas por pessoas com influência nos resultados de eventos esportivos, incluindo atletas e profissionais envolvidos nas competições.

Os conteúdos foram elaborados pela Lottopar com base em sua experiência em regulamentação e na troca de conhecimentos com grandes instituições de jogo responsável e integridade esportiva, como a União de Loterias para Integridade nos Esportes (Ulis), uma das maiores empresas de monitoramento esportivo do mundo.

O Diretor de Operações da Lottopar, Fabio Veiga, destacou que a parceria com o Coritiba reflete o compromisso das instituições em promover cada vez mais a integridade esportiva.

“Agradecemos ao Coritiba pela oportunidade de transmitir para esses atletas a nossa experiência como órgão de Governo no setor das apostas, pois isso demonstra que todos estão buscando cada vez mais um ambiente esportivo com os mais altos níveis de integridade esportiva. Atletas jamais devem apostar e no Paraná, com a regulamentação do setor, a fiscalização é ainda mais intensa”, afirmou Fabio.

Lottopar e FPF firmam termo de cooperação

A Loterias do Estado do Paraná (Lottopar) firmou um termo de cooperação com a Federação Paranaense de Futebol (FPF) visando fortalecer a integridade esportiva no estado. O ato de assinatura aconteceu na sede da FPF, no final do mês de outubro.

A cooperação técnica visa implementar ações para garantir a integridade esportiva e promover um ambiente de apostas seguras e responsáveis. O termo de cooperação não envolve recursos financeiros e a parceria é sem custo para as partes.

A Lottopar realizará treinamentos, palestras e atividades para filiados da FPF, a Comissão de Arbitragem e o público, visando orientar sobre códigos de conduta, prevenção à manipulação de resultados e riscos de práticas ilegais nas apostas.

O termo também pretende aumentar a conscientização sobre as consequências do descumprimento das normas esportivas e promover uma regulamentação segura do setor, protegendo os envolvidos e a integridade das competições.

O diretor de Operações da Lottopar, Fabio Veiga, destacou a importância da iniciativa como forma de difundir as práticas da integridade esportiva e jogo responsável.

“Já tivemos a oportunidade de ministrar palestra aos atletas da base do Paraná Clube e agora vamos estender esses encontros aos profissionais da FPF e aos clubes associados. Com esse trabalho, buscamos fortalecer a conscientização sobre as consequências do descumprimento das normas esportivas e contribuir para a regulamentação segura do setor, promovendo a proteção dos envolvidos e a integridade das competições”, disse.

O presidente FPF, Hélio Cury Filho, destacou que “a manipulação de resultados é uma pauta relevante que sempre recebeu a atenção da Federação Paranaense de Futebol, nosso papel é proporcionar um jogo justo e livre de fraudes e a Lottopar vem somar com a gente nesse processo de educação. Essa parceria vai contribuir para que cada vez mais o espetáculo seja livre de manchas”, afirmou.