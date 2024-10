Futebol no Paraná: Lottopar contribui para a capacitação de árbitros sobre integridade esportiva

Lottopar colabora com treinamento (Imagem: Divulgação / Lottopar)

Mais de 50 futuros árbitros participaram da capacitação promovida pela Federação Paranaense de Futebol.

Paraná.- A Comissão Estadual de Árbitros de Futebol do Paraná, da Federação Paranaense de Futebol (FPF), organizou um treinamento em integridade esportiva promovido pela Lottopar, reunindo mais de 50 futuros árbitros. O objetivo é atualizar esses profissionais sobre os princípios de integridade esportiva no contexto das apostas.

Durante o treinamento, realizado na última quinta-feira (24), foram discutidos normas, regulamentos e legislações que proíbem a participação em apostas, com ênfase na Portaria n° 67/2024 da Lottopar. Essa portaria proíbe o cadastro e a realização de apostas nos sites autorizados pela Lottopar por qualquer pessoa que possa influenciar o resultado de eventos esportivos, incluindo atletas, dirigentes, técnicos, treinadores e árbitros das competições organizadas pelo Sistema Nacional do Esporte.

“Com essas ações de educação e qualificação, o mercado ganha credibilidade e o apostador fica protegido. Além disso, os fãs do esporte passam a confiar na integridade das competições e sentem-se mais engajados e valorizam ainda mais o esporte”, destacou o Diretor-presidente da Lottopar, Daniel Romanowski.

O treinamento também discutiu formas de coibir a manipulação de resultados esportivos para fortalecer a integridade no esporte, destacando valores como honestidade, justiça e ética. O objetivo é garantir competições justas, onde os resultados sejam definidos apenas pelo desempenho dos atletas, assegurando que o esporte permaneça livre de interferências relacionadas às apostas.

“Nós temos avançado nas iniciativas para evitar e educar contra a manipulação de resultados. A presença da Lottopar na escola de árbitros é mais um importante passo da Federação nesse sentido”, afirmou o Presidente da Federação Paranaense de Futebol, Hélio Cury Filho.

O assessor da diretoria de operações da Lottopar, responsável pelo treinamento, enfatiza a relevância dessa qualificação.

“O mercado das apostas é relativamente novo, por isso queremos passar informações importantes, como a legislação que envolve o tema, por exemplo, as punições para quem descumprir essas leis e, acima de tudo, educar e deixar claro que apostar é entretenimento, mas são proibidos o cadastro e a realização de apostas nos sites regulamentados de qualquer pessoa que tenha ou possa ter influência no resultado do esporte”, afirmou Pablo Wosniacki.