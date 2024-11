Planejamento estratégico: Lottopar busca aprimorar a qualidade dos serviços prestados

Seguindo as ações do planejamento estratégico, a Lottopar quer ser referência inovadora na fiscalização de jogos lotéricos.

Paraná.- A Loterias do Estado do Paraná (Lottopar) apresentou o planejamento estratégico que vai pautar as ações e atividades da autarquia, com metas e objetivos a serem alcançados para os próximos anos. O evento foi realizado na última terça-feira (26).

O objetivo da implantação desse modelo, segundo a Lottopar, é o aprimoramento da qualidade dos serviços públicos prestados, elevando ainda mais os níveis de qualidade da fiscalização das atividades lotéricas no Estado do Paraná com a otimização dos recursos públicos, transparência e governança corporativa.

Buscando modernizar as práticas corporativas da Lottopar, a iniciativa teve a participação da Publix, uma consultoria especializada em gestão de processos. Segundo a Loteria, com esse planejamento estratégico consolidado e pronto para ser colocado em prática, os resultados obtidos oferecem à população ainda mais transparência sobre as ações e atividades da Lottopar. Com isso, o foco da gestão pública se volta para os resultados e objetivos a serem alcançados.

“Com esse diagnóstico, sabemos onde estamos e onde queremos chegar, temos dezenas de indicadores, metas e objetivos que devem ser alcançados em curto, médio e longo prazo. Alcançando esses objetivos, a Lottopar vai continuar sendo referência entre as loterias estaduais e acima de tudo com retorno social para a população e com economia de recursos públicos”,a firma a chefe de Gabinete, Stefanny Fernandes.

Entre algumas das ações do planejamento estratégico estão ser referência inovadora na fiscalização de jogos lotéricos; promover o desenvolvimento social e econômico do Paraná por meio da administração e fiscalização do serviço público de loterias; estabelecer uma gestão organizacional de referência, impulsionada pela transparência, conformidade regulatória e gestão eficiente, de processos; estabelecer-se como referência ao promover o jogo seguro, por meio de uma rigorosa fiscalização, controle de dados e manutenção de padrões elevados de segurança; tornar-se referência no aspecto do jogo responsável, envolvendo operadores lotéricos, jogadores, parceiros estratégicos e a comunidade em geral.

Para o diretor administrativo-financeiro da Lottopar, Rogério Cesar Nogueira, “Com o apoio dessa consultoria e com esse planejamento estratégico, buscamos entregar mais resultados, com economicidade e transparência. Foi um trabalho conjunto entre os servidores da Lottopar e a Publix e tenho certeza de que vamos continuar entregando um serviço de qualidade”.