Importante passo para as apostas esportivas: Grupo H2 celebra portaria do Ministério da Fazenda

O Grupo H2 inscreveu duas plataformas de iGaming no Sigap.

O Ministério da Fazenda, através da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), publicou a Portaria nº 1.475/2024, que determina que, até dezembro, somente as empresas em operação que solicitaram autorização poderão continuar funcionando. Entre as companhias que cumpriram o prazo estipulado pelo governo, está o Grupo H2, que inscreveu duas plataformas de iGaming, o H2bet e o SeuBet.

Para o CEO do Grupo H2, Ueltom Lima, a portaria do Ministério da Fazenda é mais um passo importante para a regulamentação do setor no país. “Na minha visão, essa portaria corrobora o que o H2bet vem defendendo, que é o jogo responsável, podendo falar de lazer e de entretenimento para as pessoas de uma maneira saudável”, disse.

“Fazer parte de um mercado regulado traz obrigações e responsabilidades. É importante separar o joio do trigo, como disse o próprio secretário de Prêmios e Apostas Regis Dudena. É importante que operações que levam o mercado a sério e respeitam o apostador, trazendo benefício para o país, sejam entendidas e respeitadas”, acrescentou Lima.

O H2bet protocolou o pedido de autorização das duas plataformas antes do final do prazo inicial estipulado pela Fazenda, que era o dia 20 de agosto. Com isso, as operadoras não correm o risco de terem as atividades suspensas. Entretanto, os sites vão passar ainda por uma série de avaliações e as empresas precisarão, cada uma, pagar a outorga de R$ 30 milhões (USD 5,5 milhões) para que estejam aptas a operar a partir de 1º de janeiro de 2025.

Além dos jogos online, a H2 administra clubes de poker pelo país, com sedes em São Paulo (SP), Campinas (SP) e Curitiba (PR).

