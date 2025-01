Ídolo brasileiro dos eSports: operadora BetBoom renova parceria com o influenciador Baiano

A empresa lançou um vídeo promocional com participação de um grupo de criadores de conteúdo do jogo League of Legends.

A operadora de apostas esportivas BetBoom anunciou a renovação de contrato com o embaixador da marca, o influenciador digital Gustavo Gomes, o Baiano, e também uma parceria com a Ilha das Lendas, grupo de criadores de conteúdo do jogo League of Legends (LoL). O anúncio foi feito com o lançamento de um vídeo nas redes sociais em que os influencers do universo dos esportes eletrônicos (eSports) estão caracterizados com um visual medieval.

Baiano foi atleta profissional de LoL e é uma das referências do eSport no Brasil. Atualmente produzindo conteúdo sobre o jogo, ele tem milhões de seguidores nas redes sociais. Gustavo assinou como representante da BetBoom no segundo semestre de 2024 e agora a empresa ofereceu uma extensão da parceria.

O influenciador comentou sobre o curta-metragem lançado para promover a novidade. “Este filme é muito mais do que uma simples colaboração de marca, ele simboliza as possibilidades que o novo contrato com a BetBoom traz para mim e para a Ilha das Lendas. O patrocínio de uma empresa deste porte me permite alçar voos maiores, investir mais nas transmissões e trazer sempre uma qualidade maior para a comunidade que nos acompanha. O vídeo é apenas um cartão de visita do que queremos entregar enquanto fonte de entretenimento”, declarou.

A equipe criativa da BetBoom produziu o roteiro do vídeo e, segundo a companhia, foram colocados easter eggs para os fãs no decorrer do filme, que possui uma inspiração em cenários medievais comuns a jogos de RPG. Baiano sugeriu a participação dos membros da Ilha das Lendas na publicidade.

“Estamos muito felizes com essa parceria com o Baiano e o Ilha das Lendas, ícones da comunidade de League of Legends, para garantir as melhores experiências e conteúdo ao nosso público no Brasil. Este é apenas o começo da nossa jornada, e estamos extremamente confiantes na construção de um ecossistema saudável e sustentável para os fãs de eSports”, comentou Luis Gonçalves, Digital Director da BetBoom Latam.

“Nosso objetivo é promover o jogo responsável e as apostas esportivas como uma forma de entretenimento e diversão e não como uma fonte de renda. Para alcançar isso, estamos sempre em busca de parceiros que compartilhem dos nossos valores”, acrescentou o executivo.

O curta-metragem pode ser assistido no canal do YouTube da BetBoom Brasil. Além da parceria com Baiano e a Ilha das Lendas, a empresa também é apoiadora das equipes de eSports Team Spirit, BetBoom Team e a Tribo, o maior grupo de streamers de CS2 no Brasil.

A BetBoom é uma das 14 empresas de iGaming que conseguiu a licença definitiva, concedida pela Secretaria de Apostas Esportivas (SPA), para operar no Brasil. A companhia se une a outras cerca de 60 que obtiveram a permissão temporária para atuar no país.

