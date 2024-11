Como a BetBoom fechou parceria com maior grupo de influenciadores de CS2 do Brasil

Empresa de apostas em eSports será patrocinadora oficial dos streamers ApokA, Michel, Liminha, BT e Velho Vamp, da Tribo.

A BetBoom, uma das líderes no mercado de apostas em eSports, anuncia a concessão dos direitos de transmissão do Perfect World Shanghai Major 2024 aos canais oficiais da Tribo, o maior grupo de streamers de CS2 no Brasil.

A parceria começou com a transmissão do RMR Américas, realizada de 12 a 15 de novembro, que assegurou vagas para o Major — o principal torneio de Counter-Strike deste semestre —, previsto para ocorrer de 30 de novembro a 15 de dezembro de 2024, na China.

A BetBoom anunciou que será patrocinadora oficial dos streamers ApokA, Michel, Liminha, BT e Velho Vamp, da Tribo. Com a parceria, a empresa fortalecerá sua presença na comunidade de eSports da América Latina, garantindo aos fãs brasileiros acesso ao principal campeonato de Counter-Strike da temporada.

Veja também: Operadora de apostas BetBoom lança vídeo em homenagem à comunidade brasileira de eSports



“Na BetBoom, estamos incrivelmente orgulhosos dessa parceria com a Tribo. Trabalhar com streamers tão notáveis é uma grande conquista para nós e se alinha perfeitamente com nossos objetivos de crescer nossa presença na América Latina. Essa colaboração é um marco importante que reforça nosso compromisso com os esports e solidifica nosso posicionamento no Brasil, que é um dos corações do Counter-Strike mundial”, declarou a empresa.

O RMR das Américas e o Major de Shanghai foram transmitidos nos canais de Gaules, ApokA, mch_AGG e VelhoVamp. Os talentos da Tribo enriqueceram o evento, proporcionando aos espectadores uma experiência intensa e memorável, típica do universo de Counter-Strike 2.

A BetBoom, fundada em 2011, é uma empresa global de apostas com foco em tecnologia e conveniência. Com grande atuação nos eSports, patrocina a equipe Esports BetBoom, a organizadora de torneios FISSURE e a série de eventos BetBoom Dacha.