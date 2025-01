Quatro novas modalidades: loteria instantânea Raspinha lançou novos jogos no Paraná

Os novos jogos da Raspinha podem chegar a premiações de até R$ 120 mil.

Paraná.- A Raspinha, a loteria instantânea operada pelo Apostou.com sob outorga da Loterias do Estado do Paraná (Lottopar), lançou quatro novos jogos neste mês. Os clientes podem adquirir agora cartelas do tipo “Dominó”, “Fortuna”, “Bingo” e “Trucada da Sorte”. O jogo lotérico, que está operando há seis meses no Paraná, totaliza oito tipos de cartelas no mercado.

João Motta, o CEO da Apostou, comentou sobre os novos produtos. “Apostamos em jogos populares que aumentam a conexão com os usuários, além de oferecer prêmios atrativos e a garantia de uma experiência segura e regulamentada. Com essas novidades, reforçamos nosso compromisso de entregar entretenimento de qualidade e acessível para todos”.

As cartelas da Raspinha têm valores que variam de R$ 2,50 (USD 0,43) a R$ 5 (USD 0,85) e que podem gerar bonificações entre R$ 40 mil (USD 6.808) e R$ 120 mil (USD 20.424).

Recentemente, a Raspinha superou a marca de R$ 1 milhão (USD 165 mil) em prêmios distribuídos. “Ultrapassar a marca de R$1 milhão em prêmios em tão pouco tempo é motivo de muito orgulho. Esse número expressivo não só impacta na vida dos participantes, mas também contribui com a economia do Paraná, já que parte do valor arrecadado com as vendas é reinvestido pelo governo no estado”, comentou Motta.

As outras quatro modalidades da loteria instantânea paranaense são Aposta Certa, Bilhar, Jogo da Velha e Strike. Esses jogos podem ser adquiridos em cerca de 2 mil pontos de venda físicos espalhados pelo estado do Paraná.

Em novembro do ano passado, a Apostou.com fechou um acordo com a PlayAGS, uma desenvolvedora estrangeira de slots, mesas e produtos interativos para jogos de cassino. A parceria foi viabilizada pela Tech Gaming. A operadora de iGaming inaugurou um espaço para exploração de loteria instantânea no formato digital. A Vídeo Loteria do Paraná, na cidade de Curitiba (PR), oferta jogos lotéricos complementares à modalidade física Raspinha.

