Parceria com tradicional time de Minas: SeuBet é anunciado como novo patrocinador do Democrata

A SeuBet firmou um acordo de patrocínio com o Democrata até o final da temporada 2025.

Minas Gerais.- A casa de apostas esportivas e cassino online SeuBet foi anunciada como o novo patrocinador do Democrata, time de futebol da cidade de Governador Valadares (MG). A marca será exibida no uniforme do clube, na barra frontal da camisa. O contrato é válido por um ano, com a possibilidade de renovação pelo mesmo período.

Além da exibição da camisa, a marca de iGaming também vai estampar placas publicitárias do estádio Mamudão. A empresa vai promover ainda ativações nas redes sociais.

“Apoiar o Democrata é uma forma de fortalecer nossa conexão com a comunidade de Governador Valadares. O clube representa a paixão pelo futebol e a cultura local, valores que estão alinhados com a nossa missão de promover o esporte como ferramenta de transformação social”, afirmou Vinicius Barrel, CEO do SeuBet.

“Governador Valadares é uma cidade especial para nós. Essa parceria reforça nosso compromisso com o desenvolvimento esportivo e cultural da região”, acrescentou o executivo.

O Democrata é um tradicional time do estado de Minas Gerais, com mais de 90 anos de existência. “O patrocínio traz recursos essenciais para o clube, contribuindo para o desenvolvimento de atletas e ajudando a inspirar novas gerações de torcedores”, disse Barrel.

“Acreditamos no poder transformador do esporte. Essa parceria com o Democrata é mais um passo para gerar impacto positivo na comunidade. Estamos explorando diversas possibilidades para engajar os torcedores e fortalecer a conexão da com o clube”, comentou Beatriz Assis, coordenadora de branding do SeuBet.

A operadora de apostas já promoveu parcerias com outros esportes e esportistas de Governador Valadares. A empresa realizou o SeuBet Skating Day e patrocina o atleta valadarense Diego Hilel, campeão brasileiro de motovelocidade na categoria 1000cc Light no ano de 2024.

