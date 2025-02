Jogo do Tigrinho: Operação investiga influenciadora digital no Rio Grande do Sul

Polícia bloqueou contas bancárias e suspendeu perfis em redes sociais da investigada.

Rio Grande do Sul.- A Polícia Civil de Rodeio Bonito, cidade localizada no norte do Rio Grande do Sul, realizou na última quarta-feira (29) a operação Tigresa, com o objetivo de investigar uma influenciadora digital suspeita de envolvimento em um esquema de jogos de azar online.

Conforme reportagem do Gaúcha ZH, a delegada Aline Dequi Palma, informou que a influenciadora de Rodeio Bonito lucrava ao incentivar seguidores a apostarem em plataformas ilegais, incluindo o “jogo do tigrinho”.

Veja também: ANJL divulga nota sobre o “Jogo do Tigrinho”

A polícia bloqueou contas bancárias e suspendeu perfis em redes sociais da investigada. Além disso, apreendeu R$ 34,9 mil ( USD 6.647,62.) em espécie, celulares, documentos e dois veículos, um Volkswagen Golf e um Hyundai Sonata.

Veja também: Governo brasileiro divulga regras para jogos online

A investigação continua para identificar outros envolvidos na promoção de jogos de azar online.