Mega-Sena acumulada: confira o valor do prêmio do próximo sorteio

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do sorteio. Próxima extração será no sábado (1º).

Na quinta-feira (30), ocorreu o sorteio do concurso 2822 da Mega-Sena no Espaço da Sorte, das Loterias Caixa, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). Nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas, fazendo com que o prêmio acumulasse para R$ 10 milhões (USD 2 milhões). O próximo sorteio será neste sábado (1º).

O prêmio do concurso 2822 da Mega-Sena estava estimado em R$ 5,17 milhões. No entanto, para que o valor seja pago, é necessário que pelo menos um apostador acerte as seis dezenas sorteadas. O total arrecadado com as apostas foi de R$ 28.207.740,00.

O resultado do sorteio foi: 29-39-46-47-53-56. Cinco acertos tiveram 13 apostas vencedoras e quatro acertos tiveram 1.287 apostas ganhadoras.

Para ganhar o prêmio principal da Mega-Sena, é necessário acertar as seis dezenas sorteadas. Também há prêmios para quem acertar quatro ou cinco números.

Aposta simples na Mega-Sena custa R$ 5 (USD 0,85) e pode ser feita nas lotéricas, online ou pelo app Loterias Caixa.