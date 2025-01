Conheça o Brick House Bonanza, novo slot desenvolvido pela Pragmatic Play

Jogo apresenta mecânicas de aprimoramento de posições e possibilidade de ganhos como rodadas grátis e multiplicadores.

Comunicado de imprensa.- A Pragmatic Play, fornecedora de conteúdo para a indústria de iGaming, anunciou o lançamento de Brick House Bonanza, uma slot repleta de funcionalidades onde as posições na grade podem ser aprimoradas para gerar prêmios maiores.

Neste slot 5×3, seis rodadas grátis são concedidas quando scatters aparecem em seis ou mais posições no jogo base. Cada posição contendo um scatter é inicialmente marcada com um quadrado de palha, que pode ser melhorado para madeira e, por fim, tijolo, à medida que novos scatters aparecem no mesmo local.

Quando um scatter pousa em uma posição totalmente aprimorada, ele melhora um quadrado aleatório. Se todas as posições nos rolos forem atualizadas para tijolo, um multiplicador de 10x a aposta é atribuído para cada scatter subsequente que surgir.

Ao final do jogo bônus, que concede uma rodada extra quando pelo menos três scatters aparecem durante a funcionalidade, as posições marcadas se transformam em casas e revelam valores em dinheiro, proporcionando ganhos de até 10.000x.

No jogo base, ao obter três ou mais símbolos de bônus Wheel, o jogador pode receber aleatoriamente um prêmio fixo de jackpot ou uma das três funcionalidades especiais com rodadas grátis:

Mega Bank : símbolos maiores de scatter aparecem nos rolos;

: símbolos maiores de scatter aparecem nos rolos; Windmill : posições são marcadas ou aprimoradas da esquerda para a direita;

: posições são marcadas ou aprimoradas da esquerda para a direita; Brick House: as posições dos símbolos de bônus Wheel são atualizadas para tijolo.

Jogadores de mercados selecionados também têm a opção de comprar acesso direto às rodadas grátis ou ao recurso Wheel Bonus.

Irina Cornides, COO da Pragmatic Play, comentou: “Brick House Bonanza é a mais recente adição ao premiado portfólio de slots da Pragmatic Play, trazendo um tema clássico, visuais cativantes e vários recursos empolgantes que podem levar a ganhos de até 10.000x.”