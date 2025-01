O que muda após a BMM Testlabs ser autorizada a testar sistemas e jogos no Maranhão

A empresa tem a permissão para operar em todas as jurisdições que regulamentam iGaming no país.

O laboratório internacional de certificação poderá colaborar com o governo maranhense para comprovar a conformidade das empresas de iGaming que atuam no estado.

Maranhão.- O BMM Testlabs, laboratório internacional de certificação de jogos online e loterias, conseguiu a autorização para atuar na avaliação de operadoras de jogos no estado do Maranhão. Com mais essa aprovação, a empresa tem a permissão para operar em todas as jurisdições que regulamentam iGaming no país, incluindo a licença federal e as estaduais.

A mais recente autorização estadual foi emitida pela Maranhão Parcerias S.A, sob licença da Loteria Estadual do Maranhão (Lotema). O BMM Testlabs poderá colaborar com o governo maranhense para comprovar que as empresas de apostas esportivas, cassino online e loterias atuam em conformidade com os padrões do estado.

“Estamos entusiasmados e profundamente honrados que a loteria oficial do Estado do Maranhão tenha confiado ao BMM Testlabs a responsabilidade de testar produtos para o novo programa de apostas de quota fixa online, sabendo que faremos isso com os mais altos níveis de imparcialidade, expertise técnica, transparência, eficiência e, acima de tudo, integridade”, comentou Marzia Turrini, presidente de iGaming e Cybersecurity do laboratório de certificação.

O BMM Testlabs tem mais de 44 anos de experiência em testes e certificações de diversas modalidades de jogos de azar como Class III, Class II, VLT, AWP, HHR, jogos online/iGaming, apostas esportivas, sociais, pari-mutuel e loterias.

A empresa tem mais de 600 funcionários em 15 países. A companhia tem sede em Las Vegas (EUA) e escritórios na África do Sul, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Cingapura, Eslovênia, Espanha, Índia, Itália, Macau, Peru, Polônia e Romênia.

O escritório do BMM Testlabs na Espanha, localizado em Barcelona, recebeu nesta semana a visita de representantes da Loterias do Estado do Paraná (Lottopar). Durante a visita, a comitiva da Lottopar conheceu as instalações do laboratório e também ouviram sobre como são feitos os processos de certificação.

