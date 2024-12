Brasileirão Betano: empresa de apostas lança propaganda homenageando o torcedor brasileiro

Casa de apostas é detentora dos naming rights de competições nacionais.

O Campeonato Brasileiro de Futebol 2024 terminou no domingo (8) e o Botafogo sagrou-se campeão pela terceira vez da competição. A operadora de apostas esportivas Betano, patrocinadora do Brasileirão e detentora dos naming rights do campeonato, lançou um vídeo para homenagear a torcida brasileira.

A peça publicitária enaltece a relação única dos brasileiros com o futebol. A propaganda é composta por uma série de fotografias de torcedores em momentos de sofrimento, apreensão e vibração. O vídeo é narrado pelo ator Milhem Cortaz e aborda a complexidade dos sentimentos dos torcedores do país.

A criação da campanha foi da agência Wieden+Kennedy, a mesma que fez outras peças publicitárias para a Betano, a exemplo das intituladas “Brasileirão Betano” e “Confia”.

“Após uma temporada toda juntos, estamos exaltando os torcedores e suas reações, enfatizando a imprevisibilidade e emoção que o futebol é capaz de proporcionar. Foi um ano muito intenso e disputado no futebol brasileiro. Temos orgulho de colocar nosso nome nas duas principais competições nacionais: Brasileirão Betano e Copa Betano do Brasil. Já estamos ansiosos por tudo que virá em 2025 nos gramados, novamente juntos com a torcida de todos os clubes”, afirmou a empresa.

“A Betano se tornou a patrocinadora oficial do nosso futebol. A marca, melhor que qualquer outra, entende que esse esporte, assim como seus torcedores, não tem explicação. É essa conexão apaixonante que faz a torcida acreditar sempre, nos momentos bons e naqueles não tão bons assim. Essa foi a ideia que nos inspirou para a campanha”, comentou o diretor de criação associado da Wieden+Kennedy, André Savastano.

