Folianópolis 2024: Esportes da Sorte promove ativações no esquenta para o Carnaval em SC

Evento segue até o próximo sábado (16) com a apresentação de vários artistas.

Santa Catarina.- Apesar das investigações da Operação Integration, que indiciaram seu CEO Darwin Filho por suposta lavagem de dinheiro relacionada a jogos ilegais, a casa de apostas Esportes da Sorte continua com suas atividades de marketing pelo Brasil. Neste fim de semana, a casa de apostas estará presente no Folianópolis 2024, em Florianópolis (SC).

Conforme publicação do site Aposta10, a Esportes da Sorte está participando do Folianópolis 2024, que acontece de 14 a 16 de novembro na Passarela Nego Quirido, em Florianópolis. O evento conta com shows de artistas como Ivete Sangalo e Léo Santana. A casa de apostas realiza ações especiais com o tema dos signos do zodíaco, integrando sua identidade visual à temática da festa.

Veja também: Licença obtida na justiça: Esportes da Sorte é incluída em lista de bets autorizadas pelo Ministério da Fazenda

Durante a semana, a Esportes da Sorte esteve no Aeroporto Internacional de Florianópolis, oferecendo customização de abadás, criando micaretas e distribuindo brindes exclusivos. Na semana passada, a operadora também esteve na capital catarinense com a Roleta da Sorte, realizando ativações e oferecendo prêmios como ingressos para o camarote da festa.

A primeira noite do festival, na quinta-feira (14), teve shows de Banda Eva, Léo Santana e Bell Marques. Nesta sexta-feira (15), se apresentam Parangolé com Tony Salles, Ivete Sangalo e Timbalada, e no sábado (16), será a vez de Tomate, Xanddy Harmonia e É o Tchan!.

A 17ª edição do Folianópolis terá um camarote exclusivo com um after party, oferecendo música de vários estilos, como pagode, sertaneja e eletrônica. O evento contará com o grupo Kamisa 10, a dupla Bruninho & Davi e a DJ Samhara após o festival principal.