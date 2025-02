Entenda como as bets ajudaram clubes a alcançar os maiores patrocínios da história do Nordeste

Bahia, Sport, Fortaleza, Vitória e Ceará podem somar até R$ 318 milhões com seus contratos.

O futebol do Nordeste está vivendo uma das suas melhores épocas, com cinco equipes na Série A do Campeonato Brasileiro. O recorde de participantes na elite do futebol nacional foi alcançado por Bahia, Sport, Fortaleza, Vitória e Ceará. Esses clubes também chegaram a outro dado histórico, em 2025 assinaram os maios contratos de patrocínio de suas histórias.

Todas essas cinco equipes têm empresas de apostas esportivas como patrocinadoras máster, tendência que é vista na maior parte do país. Somados os valores dos contratos dos nordestinos da Série A, os valores podem passar de R$ 318 milhões (USD 55 mi), caso atinjam metas previstas nos acordos.

O maior contrato entre os cinco é o do Bahia, que assinou um acordo de R$ 40 milhões (USD 7 mi) por temporada com a Viva Sorte Bet, válido por dois anos. O segundo maior valor é o do Sport que acertou por dois anos com a Betnacional, podendo receber R$ 36 milhões (USD 6,24 mi) por temporada se bater as metas de desempenho.

Levando-se em consideração as bonificações pelas metas alcançadas, o Fortaleza pode receber R$ 30 milhões (USD 5,2 mi) por temporada da Cassino Bet, o Vitória poderia embolsar R$ 20 milhões (USD 3,47 mi) por ano da 7K Bet e o Ceará receber R$ 17 milhões (USD 3 mi) anuais da Esporte da Sorte.

O Vitória é o que tem o acordo mais longo, válido até dezembro de 2027, os demais se encerram em dezembro de 2026.

Em entrevista ao ge, Talita Lacerda, diretora executiva de operações da Ana Gaming, analisou o cenário de patrocínio esportivo no Brasil. “A regulamentação trouxe mais integridade e transparência, além de combater a ilegalidade e promover responsabilidade social. Com isso, o país já se posiciona de forma estratégica no cenário global. Essa mudança representa uma oportunidade de impulsionar a economia do país e aumentar a transparência no setor”, disse.

