Mais um acordo: título de capitalização Viva Sorte fecha contrato de dois anos com o Ceará

O acordo assinado entre o Vozão e a empresa de sorteios é válido até 2026.

Ceará.- A empresa de títulos de capitalização Viva Sorte fechou mais um contrato de patrocínio a um time da elite do futebol brasileiro, chegando à sétima parceria. O novo acordo foi assinado com o Ceará e tem duração de duas temporadas.

Segundo o que o Vozão publicou em seu site, a companhia vai investir mais de R$ 2,4 milhões (USD 413.145) para estampar a marca na região das omoplatas nas camisas das equipes masculina, feminina e base, além da presença nos uniformes de treino.

“A Viva Sorte Capitalização construiu, junto ao clube, o melhor negócio, inclusive que vai apoiar com incentivo as categorias de base, com estruturas novas, apoiando o clube. Vem para engajar em mais um segmento dentro do Ceará, que é a capitalização. Ficamos satisfeitos com a proposta, o projeto foi bem desenhado, o grupo é muito forte, temos tendência de um futuro parceiro gigante, que também vai trazer benefícios para a torcida com conquistas de bens”, afirmou o gerente Comercial do Ceará, Ricardo Costa.

“Estamos muito felizes em anunciar essa parceria com o Ceará Sporting Club, um time que representa não apenas o futebol de qualidade, mas também a força e a tradição do povo nordestino. O Viva Sorte acredita no poder transformador do esporte e queremos estar ao lado do torcedor, proporcionando oportunidades reais de mudança de vida. O Viva Ceará é mais do que um projeto, é um compromisso com a paixão que temos pelo Estado do Ceará”, disse Renato Ambrosio, CEO da Viva Sorte Capitalização.

A Viva Sorte Capitalização patrocina outros seis clubes da Série A do Campeonato Brasileiro: Bahia, Corinthians, Santos, São Paulo, Sport e Vasco. No caso do Esquadrão, há dois acordos, um para exibir a marca de capitalização nas omoplatas e um de patrocínio máster da casa de apostas do grupo empresarial.

Já no caso do Corinthians, a empresa de capitalização e o clube paulista decidiram em conjunto que seria melhor estampar apenas a logomarca do Viva Timão ao invés do nome da empresa na camisa, já que a companhia de jogos de azar também possui uma casa de apostas, o que poderia gerar confusão entre os torcedores e problemas jurídicos com a patrocinadora máster do time, a Esportes da Sorte, que também opera apostas de quota fixa.

Da mesma forma, o Vozão vai estampar a marca Viva Ceará, para evitar conflitos com a apoiadora máster Esportes da Sorte.

