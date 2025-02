“Quem ama sempre volta”: Betnacional anuncia o ex-goleiro Magrão como embaixador

A empresa de apostas esportivas também anunciou oficialmente o patrocínio máster ao Sport.

Pernambuco.- A operadora de apostas esportivas Betnacional anunciou o ex-goleiro Magrão como novo embaixador da marca. O ex-atleta é um dos maiores ídolos do Sport, clube que, na semana passada, assinou, com a casa de apostas, o maior contrato de patrocínio máster de sua história.

A parceria entre Magrão e a Betnacional foi confirmada, primeiramente, com a divulgação de uma campanha nas redes sociais intitulada “Quem ama sempre volta”, na última segunda-feira (3). Depois, O ex-jogador foi convidado para estar na Ilha do Retiro, em Recife (PE), na terça-feira (4), para acompanhar Sport e Fortaleza, pela Copa do Nordeste.

O ex-arqueiro do Sport disputou 732 jogos pelo Leão da Ilha e conquistou 10 títulos: Copa do Brasil, Copa do Nordeste e ergueu oito troféus do Campeonato Pernambucano.

Antes de assinar com a Betnacional, o Rubro-negro anunciou, no sábado (1º), a rescisão amigável do contrato com o patrocinador máster anterior, a operadora de apostas esportivas BetVip. O time e a companhia de iGaming assinaram um acordo em fevereiro de 2024 que, inicialmente, teria duração de três anos. Porém, a BetVip já não vinha sendo exibida na camisa do Leão desde o início de janeiro por não ter sido aprovada pelo Ministério da Fazenda para operar no Brasil.

Betnacional de volta ao Leão

O clube pernambucano foi patrocinado pela Betnacional entre os anos de 2022 e 2024 e agora vai estampar novamente a marca o espaço nobre da camisa do Leão até 2026.

Segundo o ge, os valores do novo contrato podem chegar a R$ 72 milhões (USD 12,32 mi) com o cumprimento de metas. Esse é o maior acordo de patrocínio da história do clube.

A assinatura do novo acordo resolve uma pendência que o Sport tinha com a Betnacional, já que quando o clube trocou o patrocínio pela BetVip, no ano passado, não pagou a multa rescisória e o caso foi para a Justiça. Agora as partes chegaram a um entendimento e a dívida será perdoada.

