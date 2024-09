Casas de apostas que patrocinam Botafogo e Vitória não solicitaram licença ao Ministério da Fazenda

Segundo portarias da Fazenda, bets sem licença não poderão seguir com ações de publicidade.

Os sites de apostas Parimatch e a Betsat, patrocinadoras do Botafogo e do Vitória, respectivamente, não solicitaram ao Ministério da Fazenda, dentro do prazo de 20 de agosto, a licença para operar a partir de janeiro de 2025 no território brasileiro. A informação é do site InfoMoney.

Conforme publicação, as duas casas de apostas confirmaram que ainda não solicitaram a licença, arriscando não poder continuar suas atividades nem veicular publicidade, conforme as portarias do Ministério da Fazenda.

A Betsat, patrocinadora do Vitória até 2026, afirmou que espera fazer a requisição, mas não explicou como evitará que o espaço ocupado na camisa do clube fique vazio.

No caso do Botafogo, a Parimatch têm contrato de patrocínio até o final de 2024, o que evita o risco imediato de perder o patrocinador master. Após esse período, o clube poderia firmar contrato com uma empresa autorizada.

A reportagem destaca que fusões e aquisições ainda ocorrerão, permitindo que quem obtiver a licença adquira marcas estabelecidas que não solicitaram a autorização a tempo. Aqueles que cumpriram o prazo podem usar isso como vantagem em negociações.

Importante destacar que as inscrições continuam abertas, mas o Ministério da Fazenda tem até 180 dias para analisar novas solicitações.