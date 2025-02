CPI das Bets: comissão voltará a se reunir no Senado após o Carnaval

O colegiado da CPI está analisando as informações recebidas sobre os investigados.

Brasília.- Os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets devem voltar após o Carnaval, segundo o presidente da comissão, o senador Dr. Hiran (PP-RR). O colegiado investiga a influência dos jogos online no orçamento das famílias brasileiras e o suposto envolvimento dessas empresas com atividades criminosas.

A CPI das Bets começou em novembro do ano passado e, segundo os senadores integrantes, a comissão não parou desde então, no momento eles estão analisando as informações recebidas sobre os investigados.

“Nós não paramos. Estamos analisando todos os documentos, as informações que vêm do Coaf [Conselho de Controle de Atividades Financeiras], as informações que vêm da Receita Federal, dos órgãos de controle e vamos dar ciência a todos os membros para podermos fazer as pautas prioritárias da comissão”, afirmou o presidente da CPI à Agência Senado.

“Vamos fazer um trabalho certamente muito importante, principalmente para proteger as pessoas, para evitar a evasão de divisas, para fazer com que essas bets paguem efetivamente impostos que venham gerar aplicação desses recursos na saúde, na educação, na segurança. Elas estão ganhando muito dinheiro e ou não estão pagando nada de imposto ou estão pagando muito pouco”, complementou o Dr. Hiran.

Segurança dos integrantes da CPI

No final de novembro, a Polícia Federal (PF) começou a reforçar a segurança da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que é relatora da CPI das Bets. O aumento na proteção da senadora foi sugerido pela própria PF.

De acordo com o que publicou o Campo Grande News, Thronicke e o presidente da comissão, o senador Dr. Hiran (PP-RR), estão sob escolta 24 horas por receberem ameaças.

“Essa CPI tem o crime organizado envolvido e muito dinheiro. Estamos investigando influencers, inclusive menores de idade. Então a própria Polícia Federal orientou a segurança reforçada. Até meu escritório em Mato Grosso do Sul está sob escolta da PF”, explicou Thronicke na época.

