Conheça o segundo comercial da Esportes da Sorte que faz parte da campanha voltada ao Jogo Responsável

A operadora de apostas esportivas Esportes da Sorte lançou uma nova peça publicitária alertando sobre o jogo responsável. Seguindo o tema, “Apostar é da nossa natureza. Apostar demais é que não é”, o comercial é uma continuação de outro lançado recentemente que abordava a chegada do homem à lua.

O mais recente vídeo foi inicialmente ao ar na noite da quarta-feira (4), durante o intervalo do Jornal Nacional, na TV Globo. A produção exibe novamente conquistas que eram consideradas improváveis, a exemplo da ida à lua. Dessa vez, é destacado o primeiro homem a escalar o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, que fica na divisa entre China e Nepal.

De acordo com a casa de apostas, a campanha tem o objetivo de conscientizar o público de que as apostas devem ser encaradas apenas como forma de diversão e o jogo deve ser feito com responsabilidade.

“Seguimos com uma mensagem clara e objetiva, com o intuito de reforçar a temática do Jogo Responsável e que as apostas devem ser encaradas apenas como um meio de entretenimento. Buscamos trazer novamente tudo isso, por meio de um conceito criativo e uma estética diferenciada, seguindo a linha de fazer alusão a grandes feitos históricos da humanidade”, explica Sofia Aldin, CMO do Grupo Esportes da Sorte.

“Nos destacamos como pioneiros ao falar sobre Jogo Responsável no país, algo que sempre foi um pilar da nossa empresa, e ressaltamos que o apostar é algo intrínseco à natureza humana, mas que deve ser feito sempre com muita responsabilidade”, complementa Aldin.

A campanha, que foi idealizada pela agência Suno United Creators, de São Paulo, e produzida pela Saigon Filmes, está sendo transmitida em diversos meios de comunicação, incluindo TV e Internet.

