RA1000: financeira Paag recebe selo de excelência em atendimento ao cliente

Plataforma Reclame Aqui entrega certificação para companhias com mais índice de solução de problemas.

A empresa brasileira de soluções financeiras Paag, que trabalha, entre outros setores, com a indústria de jogos online, recebeu o selo RA1000 do site Reclame Aqui. A certificação é entregue a companhias com alto índice de resoluções de problemas na plataforma especializada em intermediação entre clientes e empresas.

O Reclame Aqui concede o selo RA1000 para empresas que atendem alguns requisitos, como possuir, no mínimo, 50 avaliações e um índice igual ou superior a 90% de respostas. Também é necessário ter resolvido 90% ou mais das queixas dos clientes, possuir proporção de novos negócios igual ou superior a 70% e ainda manter uma média das avaliações do consumidor em ao menos sete.

“Na Paag, nossa prioridade sempre foi oferecer uma experiência excepcional ao cliente, buscando superar suas expectativas a cada interação. A conquista do selo RA1000, concedido pelo portal Reclame Aqui, é um reconhecimento do nosso compromisso com a transparência, agilidade e respeito ao consumidor. Este selo é fruto do trabalho árduo de toda a nossa equipe e reflete a dedicação em manter a confiança e a satisfação dos nossos clientes como nosso maior valor”, afirma João Fraga, CEO da Paag.

De acordo com a Paag, a empresa respondeu todas as 171 reclamações de consumidores no Reclama Aqui nos últimos seis meses. Dessas queixas, 90% foram solucionadas, com uma avaliação média de 8.8 e com 82% dos usuários afirmando que voltariam a fazer negócios com a financeira.

A Paag foi criada em Minas Gerais e já acumula mais de 6 milhões de usuários verificados e mais de 600TB de dados monitorados. São mais de 30 milhões de transações financeiras por mês.

