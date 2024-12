Jogo solidário: SeuBet promove partida beneficente com Ronaldinho Gaúcho e outros famosos em Londrina

Partida contará com famosos como Ronaldinho Gaúcho, Ana Castela, MC Daniel e Luan Pereira.

Paraná.- A empresa de apostas SeuBet, em parceria com a Agroplay, organiza uma partida de futebol beneficente que será realizada em Londrina (PR) na próxima quarta-feira (11). O evento contará com a presença de grandes nomes como Ronaldinho Gaúcho, Ana Castela, MC Daniel e Luan Pereira, com o objetivo de arrecadar fundos para instituições do norte do Paraná.

A partida no Estádio do Café será transmitida pela ESPN com narração de Galvão Bueno e contará com um leilão beneficente na véspera, oferecendo experiências com as celebridades presentes.

“Dentro de uma sociedade tão desigual, sabemos da responsabilidade social que temos. Por isso, queremos unir grandes nomes da cultura e do esporte nacional para reforçar nosso compromisso em ajudar os que mais precisam”, aponta Vinicius Barrel, CEO do SeuBet.

Os recursos arrecadados serão destinados ao Instituto do Câncer de Londrina (ICL), à Santa Casa de Misericórdia de Cambé, ao Núcleo Social Evangélico de Londrina (NUSELON), às comunidades do Morro do Carrapato (Zona Leste) e do Conjunto Flores do Campo (Zona Norte) em Londrina, além do programa Cambé que Acolhe.

O apoio ao evento faz parte do novo reposicionamento do SeuBet, que escolheu a capivara como mascote para se aproximar e apoiar comunidades brasileiras. Em 11 de dezembro, a marca lançará o talk show KickStart, apresentado pela gamer Letícia Marques, com transmissão no YouTube e no canal Woohoo, trazendo bastidores sobre esportes, estilo de vida, games e cultura pop.

“Nossos clientes apostam por diversão no SeuBet. Em troca, queremos apostar em suas comunidades. Tanto o talk show da Letícia quanto a partida beneficente são apenas o começo de uma série de ações que estamos desenvolvendo neste novo momento em que estamos”, comenta Fabrício Nunez, Head de Marketing do SeuBet.