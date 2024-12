Mudança de patrocinador: Vitória anuncia fim da parceria com a operadora Betsat

O clube baiano deve substituir o patrocínio por outra empresa do setor de apostas.

Bahia.- Logo após o término do Campeonato Brasileiro Série A deste ano, o Vitória anunciou o fim do contrato de patrocínio com a operadora de apostas esportivas Betsat. A empresa tinha contrato com o Leão desde dezembro de 2023 e pagava ao clube cerca de R$ 7,2 milhões (USD 1,1 mi) por ano.

De acordo com o BNews, a diretoria do Vitória deve anunciar um novo patrocinador nos próximos dias, os dirigentes estão perto de fechar com uma outra empresa do setor de apostas para substituir o espaço vago na camisa rubro-negra.

“A Betsat sempre cumpriu com as obrigações desde o início do contrato. Não temos o que falar, mas estamos com novos projetos e a Betsat também. Ainda essa semana, quinta ou sexta, faremos uma nova coletiva. Anunciando nosso novo patrocinador master. Estamos fechando os últimos detalhes”, comentou o presidente do clube, Fábio Mota, na manhã desta segunda-feira (9), durante coletiva de imprensa no Barradão, em Salvador (BA).

Segundo o presidente, a intenção é que o contrato com o novo patrocinador seja o dobro do valor do que era pago pela antiga parceira. Quando a Betsal foi anunciada no final de 2023, o cenário foi semelhante, com ela substituindo a Betnacional, do mesmo setor econômico, que patrocinou o clube em 2022.

Ainda segundo o BNews, a parceria entre Betsat e Vitória terminou sem que a casa de apostas cumprisse a promessa de ajudar o time a contratar um jogador de peso. Entretanto, a empresa presenteou o clube com um ônibus de viagem de dois andares no valor de cerca de R$ 2,3 milhões (USD 380.000).

O Vitória encerrou a temporada de 2024 com o título de campeão baiano e ficou na 11ª posição no Brasileirão, o que o classificou para a Copa Sul-americana de 2025.

Veja também: Zico é anunciado como embaixador da operadora de apostas Betsat