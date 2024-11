Como a nova campanha publicitária da Esportes da Sorte alerta sobre o jogo responsável

O primeiro vídeo da nova campanha mostra que a prática de apostar é da natureza humana, inclusive fazendo referência à chegada do homem à lua.

A plataforma de apostas esportivas, Esportes da Sorte, lançou uma nova campanha em defesa do jogo responsável. Segundo a empresa, o objetivo é conscientizar o público de que as apostas devem ser tratadas apenas como entretenimento. A operadora reforça esse posicionamento por meio do conceito criativo que norteou a narrativa. “Apostar é da nossa natureza. Apostar demais é que não é” e “Esportes da Sorte, duvido você não se divertir”.

A nova peça publicitária estreou na última terça-feira (26), durante o intervalo do Jornal Nacional, na TV Globo, e é a primeira de uma série de outros vídeos produzidos. De acordo coma empresa, a iniciativa reafirma o compromisso do Esportes da Sorte com o Jogo Responsável, algo também já reforçado anteriormente, quando tornou-se a primeira marca nacional a adotar o texto “Jogue com responsabilidade” junto ao seu slogan nas assinaturas da marca, antes mesmo de haver uma obrigatoriedade para tal, atualmente exigida pelas normas do Conar.

O primeiro vídeo da nova campanha mostra que a prática de apostar é da natureza humana, inclusive fazendo referência à chegada do homem à lua. Em um filme de 30 segundos, a peça publicitária começa com um astronauta chegando à lua e mostra como, dois anos antes, as pessoas duvidavam de tal feito. Na sequência, apresenta-se o conceito, prezando pela responsabilidade e pela aposta como forma de entretenimento.

“Fomos pioneiros ao falar do jogo responsável no país, um movimento natural, já que esse sempre foi um pilar na nossa empresa. Dessa vez, buscamos trazer uma comunicação diferenciada, ancorada em uma estética super trabalhada, que buscou remontar grandes feitos históricos, além de contar com um texto claro e objetivo”, afirma Sofia Aldin, CMO do Grupo Esportes da Sorte.

Ainda segundo Sofia, “essa ideia foi justamente para chamar atenção e convidar as pessoas à reflexão de que o apostar sempre fez parte da natureza humana, que somos movidos aos desafios que a vida nos impõe. Mas deixando claro que, no caso do Esportes da Sorte, o ato de apostar é sobre diversão e entretenimento e isso sabemos oferecer como ninguém. Logo, nessa realidade, é fundamental trabalharmos com práticas do jogo responsável e disseminar esse entendimento para que fique cada vez mais claro na mente das pessoas”.

