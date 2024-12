Jogo musical da semana – Celebre as lendas com Def Leppard Hysteria da Play’n GO

Play’n GO aumenta o volume com uma linha de slots com temas musicais.

Comunicado de imprensa.- A Play’n GO está aumentando o volume com uma linha repleta de estrelas em slots icônicos com temas musicais. Cada semana em dezembro, a empresa celebrará um título musical eletrizante diferente – repleto de bandas lendárias e uma sinfonia dinâmica de recursos. Quer você goste do Def Leppard Hysteria ou gire os rolos com o KISS Reels of Rock, você estará pronto para uma viagem emocionante de proporções épicas.

Entre no reino sonoro de Def Leppard com Hysteria: onde a lendária banda de rock encontra com um jogo do tipo caça-níquel. Formado em meados da década de 1970 em Sheffield, o grupo que vendeu milhões de discos é uma lenda musical. A banda é conhecida por seu papel influente no movimento New Wave of British Heavy Metal e sua mistura de hard rock e glam metal. Com um conjunto de talentos ao longo dos anos, a formação clássica da banda inclui Joe Elliott (vocal), Rick Savage (baixo), Rick Allen (bateria) e os guitarristas Phil Collen e Steve Clark.

Este slot é o seu passe para os bastidores de uma experiência eletrizante, completa com faixas clássicas, recursos de rock e grandes recompensas potenciais. Você está pronto para sentir a histeria?

Principais recursos:

Hysteria Wilds – Expanda os wilds nos rolos, multiplicando as chances de grandes ganhos potenciais.

Free Spins Bonanza – Obtenha os símbolos Scatter e ative até 10 rodadas grátis, com wilds extras para aumentar o pagamento!

Hysteria Multiplier – Amplifique seus ganhos à medida que os multiplicadores aumentam durante a rodada de Free Spins, assim como o volume de um hino de rock!

Hysteria, a obra-prima do grupo, foi lançada em 3 de agosto de 1987. O nome do álbum inspirou o título do nosso slot musical acima mencionado, caso você ainda não tenha adivinhado. O LP foi produzido por Robert John “Mutt” Lange e levou mais de três anos para ser concluído devido a contratempos criativos, incluindo o acidente de carro do baterista Rick Allen – que resultou na perda de seu braço esquerdo. Apesar desses desafios, Allen continuou a tocar usando uma bateria eletrônica adaptada.

Hysteria apresenta um som polido e ideal para o rádio e inclui sete singles de sucesso, como “Pour Some Sugar on Me”, “Love Bites” e, claro, “Animal”. O disco foi um estrondoso sucesso comercial, alcançando o primeiro lugar na Billboard 200 e no UK Albums Chart, e vendeu mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo. Continua sendo um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos e é celebrado por sua produção meticulosa e canções cativantes.

