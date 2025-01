Como será o show de drones que a H2bet vai promover no Estádio Mineirão

Ativação será no intervalo do jogo entre Atlético e América, pelo Campeonato Mineiro.

Minas Gerais.- A operadora de apostas esportivas H2bet, patrocinadora máster do Atlético, vai promover, nesta quarta-feira (29), um “show de drones” durante o intervalo do jogo do Galo contra o América, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro 2025. A partida será realizado no estádio Mineirão, a partir das 22h.

Segundo o que divulgou o Galo, serão 600 drones que formarão 13 cenas para representar a história do time mineiro. “Serão momentos marcantes, repletos de emoção, que relembram conquistas memoráveis, ídolos que deixaram sua marca e a paixão que une a Massa Atleticana. Será o momento de celebrar a rica história do clube, construindo uma narrativa emocionante e envolvente. Um show especial para, simbolicamente, reforçar a parceria entre Atlético e o H2bet no primeiro jogo em casa do time na temporada 2025 com o elenco principal”, publicou o time em seu site.

O CEO do Grupo H2, Ueltom Lima, comentou sobre a ativação. “A torcida do Galo é apaixonada, é uma torcida maluca, que está sempre junto do clube. E a gente quer fazer parte dessa história. Ter o logo do H2bet estampado nessa camisa é motivo de muito orgulho para todos nós”, disse.

Antes do show de drones, que será realizado pela Magic Drone, será publicado um vídeo publicitário, no período da tarde, nas redes sociais da H2bet e do Atlético. O curta-metragem “Só a gente pode gritar Galo” foi produzido em preto e branco traze referências a ídolos do clube, como Reinaldo, Dadá Maravilha, Ronaldinho Gaúcho e Victor. O filme mostra também jogadores do elenco atual e outras pessoas importantes na trajetória do clube.

A parceria entre o Atlético-MG e a H2bet foi anunciada no começo de 2025. Esse é o maior patrocínio da história do clube mineiro. O acordo é válido por três temporadas. A casa de apostas deve pagar R$ 60 milhões (USD 9,7 mi) por ano, totalizando R$ 180 milhões (USD 29,2 mi) ao final do acordo, podendo chegar a R$ 200 milhões (USD 32,4 mi) caso sejam cumpridas metas previstas no contrato. A H2bet vai estampar o espaço de maior destaque das camisas de jogo dos times masculino e feminino do Atlético, além dos uniformes de treino.

De acordo com a operadora de iGaming, a empresa vai promover diversas ações para os torcedores, ativações nas redes sociais, além de entregar premiações do craque do time nas partidas, do gol mais bonito e melhor jogador a cada mês.

