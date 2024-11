Como o financiamento da EstrelaBet para pesquisas da FUMEC pode ajudar a reforçar práticas de jogo responsável

Este é o primeiro programa gratuito lançado por uma empresa do setor no Brasil.

Parceria oferece sessões de aconselhamento psicológico gratuitas a jogadores que buscam ajuda.

Minas Gerais.- A EstrelaBet firmou uma parceria inédita com as universidades FUMEC e UFMG para realizar pesquisas e iniciativas focadas no jogo responsável e na prevenção do jogo patológico. O projeto envolve oferecer sessões de aconselhamento psicológico gratuitas e utilizar análise preditiva para identificar comportamentos de risco e promover a conscientização.

Lafaiete Guimarães Moreira, professor da FUMEC e coordenador científico da parceria, afirma que a colaboração com a EstrelaBet possibilita a aplicação de rigor acadêmico na promoção da saúde mental e do jogo responsável.

“Buscamos investigar características e comportamentos preditores para o desenvolvimento do chamado jogo patológico (transtorno do jogo) entre jogadores brasileiros, um tema com estudos ainda incipientes no ambiente acadêmico brasileiro”, afirma.

A parceria com a FUMEC oferece sessões de aconselhamento online para jogadores que busquem ajuda sobre jogo patológico, com a equipe da EstrelaBet treinada para identificar casos e encaminhar para psicólogos. Este é o primeiro programa gratuito lançado por uma empresa do setor no Brasil.

O CBO e IR da EstrelaBet, Fellipe Fraga, revelou que as conversas iniciais sobre a parceria ocorreram em janeiro de 2023.

“Na EstrelaBet, acreditamos que o jogo deve ser uma atividade de lazer. Investimos constantemente em mecanismos para ajudar nossos usuários a terem uma rotina de apostas equilibrada e saudável. A parceria com a universidade FUMEC reforça nosso compromisso com a prática de jogo responsável e garante que nossos jogadores tenham o apoio necessário de um time de especialistas na área”, afirma