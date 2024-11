Como campanha da Lottopar busca conscientizar a população sobre jogo responsável

Objetivo é reforçar que as apostas são para entretenimento, e não uma maneira de investimento ou fonte de renda.

Paraná.- Neste mês de novembro, o Governo do Estado, através das Loterias do Estado do Paraná (Lottopar), realiza a campanha “Jogo Responsável” para incentivar práticas responsáveis entre os apostadores. As ações educativas, divulgadas no rádio, nas mídias digitais e em telas de ônibus e terminais, enfatizam que as apostas devem ser vistas como entretenimento, e não como uma forma de investimento ou fonte de renda.

A campanha enfatiza que as apostas devem ser feitas para diversão, respeitando os limites financeiros e a hora de parar, sem comprometer a renda. Com a frase “Quem sabe jogar não se perde”, a iniciativa destaca a importância de estabelecer limites de tempo e dinheiro para as apostas, reconhecendo que elas envolvem tanto ganhos quanto perdas. As ações da campanha podem ser acompanhadas no Instagram da Lottopar.

“Estamos lançando mais uma ação educativa sobre o jogo responsável. Com o slogan ‘Quem sabe jogar não se perde – Jogue para se divertir e dentro de seus limites financeiros’, buscamos conscientizar que o jogo é entretenimento e diversão e não pode jamais ser encarado como uma forma de recuperar perdas financeiras ou enriquecer”, afirma o diretor-presidente da Lottopar, Daniel Romanowski.

Em outubro, a Loterias do Paraná organizou a Semana do Jogo Responsável, promovendo discussões e debates sobre conscientização e educação em apostas esportivas. O evento contou com a participação de especialistas do setor, com foco na regulamentação e na criação de normas para um mercado que antes operava sem regras, visando incentivar práticas seguras e responsáveis que protejam os

Veja também: Como acordo entre a Lottopar e FPF visa promover a integridade esportiva no ambiente de apostas

A Lottopar instituiu regras para garantir que a publicidade dos operadores lotéricos no Estado siga boas práticas de jogo responsável. As medidas incluem restrições de acesso a plataformas de apostas esportivas para menores de 18 anos e normas sobre o uso de celebridades nas campanhas de divulgação.