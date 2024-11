Como acordo entre a Lottopar e Federação Paranaense de Futebol visa promover a integridade esportiva no ambiente de apostas

Termo de cooperação não envolve recursos financeiros e é sem custo para as duas partes.

Paraná.- A Loterias do Estado do Paraná (Lottopar) firmou um termo de cooperação com a Federação Paranaense de Futebol (FPF) visando fortalecer a integridade esportiva no estado. O ato de assinatura aconteceu na sede da FPF, na última quinta-feira (31).

A cooperação técnica visa implementar ações para garantir a integridade esportiva e promover um ambiente de apostas seguras e responsáveis. O termo de cooperação não envolve recursos financeiros e a parceria é sem custo para as partes.

A Lottopar realizará treinamentos, palestras e atividades para filiados da FPF, a Comissão de Arbitragem e o público, visando orientar sobre códigos de conduta, prevenção à manipulação de resultados e riscos de práticas ilegais nas apostas.

O termo também pretende aumentar a conscientização sobre as consequências do descumprimento das normas esportivas e promover uma regulamentação segura do setor, protegendo os envolvidos e a integridade das competições.

O diretor de Operações da Lottopar, Fabio Veiga, destacou a importância da iniciativa como forma de difundir as práticas da integridade esportiva e jogo responsável.

“Já tivemos a oportunidade de ministrar palestra aos atletas da base do Paraná Clube e agora vamos estender esses encontros aos profissionais da FPF e aos clubes associados. Com esse trabalho, buscamos fortalecer a conscientização sobre as consequências do descumprimento das normas esportivas e contribuir para a regulamentação segura do setor, promovendo a proteção dos envolvidos e a integridade das competições”, disse.

O presidente FPF, Hélio Cury Filho, destacou que “a manipulação de resultados é uma pauta relevante que sempre recebeu a atenção da Federação Paranaense de Futebol, nosso papel é proporcionar um jogo justo e livre de fraudes e a Lottopar vem somar com a gente nesse processo de educação. Essa parceria vai contribuir para que cada vez mais o espetáculo seja livre de manchas”, afirmou.